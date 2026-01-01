Trata-se de uma aplicação web de código aberto para envio de notas privadas, com criptografia de ponta a ponta. Usando APIs de criptografia nativas do navegador, ela criptografa o conteúdo no lado do cliente antes mesmo de chegar ao servidor — o que significa que o host nunca tem acesso ao texto não criptografado. As notas podem ser configuradas para se autodestruírem após serem lidas uma vez ou expirar após um período de tempo configurável.

Auto-hospedar o Enclosed em seu VPS garante que o armazenamento de notas criptografadas permaneça inteiramente em sua própria infraestrutura. Organizações que lidam com credenciais sensíveis, chaves de API ou informações confidenciais ganham controle total sobre a residência de dados e podem aplicar políticas de expiração personalizadas sem depender de serviços de hospedagem de terceiros.