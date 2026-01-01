Implante Enclosed com instalação de um clique.
Aplicação web minimalista para compartilhar notas privadas criptografadas com controles de expiração e proteção por senha.
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O que você pode criar com Enclosed
Trata-se de uma aplicação web de código aberto para envio de notas privadas, com criptografia de ponta a ponta. Usando APIs de criptografia nativas do navegador, ela criptografa o conteúdo no lado do cliente antes mesmo de chegar ao servidor — o que significa que o host nunca tem acesso ao texto não criptografado. As notas podem ser configuradas para se autodestruírem após serem lidas uma vez ou expirar após um período de tempo configurável.
Auto-hospedar o Enclosed em seu VPS garante que o armazenamento de notas criptografadas permaneça inteiramente em sua própria infraestrutura. Organizações que lidam com credenciais sensíveis, chaves de API ou informações confidenciais ganham controle total sobre a residência de dados e podem aplicar políticas de expiração personalizadas sem depender de serviços de hospedagem de terceiros.
Enclosed: principais recursos
Criptografia do lado do cliente
As notas são criptografadas no navegador antes da transmissão usando as APIs nativas de Criptografia Web, assim, o servidor nunca vê o conteúdo não criptografado.
Notas Autodestrutivas
Defina que as notas expirem após uma única leitura ou um período de tempo definido, garantindo que informações sensíveis não persistam mais do que o necessário.
Proteção para senhas
Adicione uma senha opcional a qualquer nota, exigindo que os destinatários se autentiquem antes que o conteúdo possa ser descriptografado e exibido.
Links Compartilháveis
Cada nota gera uma URL única que pode ser enviada por e-mail, chat ou SMS — nenhuma conta ou registro é necessário para o destinatário.
Implantação leve
Contêiner único com requisitos mínimos de recursos torna o Enclosed fácil de executar junto com outros serviços no mesmo VPS.
Por que executar Enclosed na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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