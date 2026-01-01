Implante o Typebot com um clique.
Criador de chatbot sem código para criar formulários conversacionais, pesquisas e experiências de chat interativas que você pode auto-hospedar.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Typebot
Typebot é um construtor de formulários conversacionais auto-hospedado que substitui formulários HTML estáticos por fluxos interativos, semelhantes a chat. Usando seu editor de canvas de arrastar e soltar, as equipes podem projetar conversas em várias etapas com ramificação condicional, variáveis personalizadas e integrações nativas — sem escrever código. A plataforma é fornecida como dois serviços: um construtor para projetar e gerenciar fluxos, e um visualizador que serve chatbots publicados diretamente aos usuários finais.
Auto-hospedar o Typebot em seu servidor VPS lhe dá controle total sobre dados de envio, uploads de arquivos e credenciais de API, sem taxas por envio e sem transferências de dados de terceiros. Seus fluxos rodam em seu próprio domínio, totalmente privados, sem limites artificiais para espaços de trabalho, membros da equipe ou bots publicados.
Typebot: principais recursos
Criador de fluxo visual
Crie conversas ramificadas usando um editor de canvas com mais de 30 tipos de blocos, incluindo entradas, condicionais, incorporações de mídia e coleta de pagamentos.
Integrações Nativas
Conecte fluxos diretamente a OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier e Make.com sem sair do editor.
Lógica condicional
Ramificar caminhos de conversa com base nas respostas do usuário, variáveis ou respostas de API para oferecer experiências totalmente personalizadas.
Modos de incorporação flexíveis
Publique chatbots como pop-ups sobrepostos, widgets laterais, chat em página inteira ou incorporações inline em qualquer site ou aplicação web.
Análises em tempo real
Acompanhe as taxas de envio, pontos de desistência e funis de conclusão para cada fluxo publicado a partir do painel.
Espaços de trabalho da equipe
Organize fluxos em vários espaços de trabalho isolados com acesso baseado em função para diferentes equipes ou clientes.
Por que executar Typebot na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.