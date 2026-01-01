Typebot é um construtor de formulários conversacionais auto-hospedado que substitui formulários HTML estáticos por fluxos interativos, semelhantes a chat. Usando seu editor de canvas de arrastar e soltar, as equipes podem projetar conversas em várias etapas com ramificação condicional, variáveis personalizadas e integrações nativas — sem escrever código. A plataforma é fornecida como dois serviços: um construtor para projetar e gerenciar fluxos, e um visualizador que serve chatbots publicados diretamente aos usuários finais.

Auto-hospedar o Typebot em seu servidor VPS lhe dá controle total sobre dados de envio, uploads de arquivos e credenciais de API, sem taxas por envio e sem transferências de dados de terceiros. Seus fluxos rodam em seu próprio domínio, totalmente privados, sem limites artificiais para espaços de trabalho, membros da equipe ou bots publicados.