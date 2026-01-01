Implante Langflow com instalação em um clique.
Criador visual de fluxos de trabalho de IA com arrastar e soltar para criar aplicações LLM com OpenAI, Anthropic e modelos locais.
Escolha um plano VPS para Langflow
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Langflow
Langflow é uma plataforma de código aberto e low-code que permite que desenvolvedores e equipes construam aplicações com IA através de uma interface visual. Conecte Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), bancos de dados vetoriais, APIs e fontes de dados arrastando e soltando componentes — sem a necessidade de código repetitivo. Ele oferece suporte a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini e modelos hospedados localmente, tornando simples construir chatbots, pipelines RAG e fluxos de trabalho multiagente.
Hospedar o Langflow em seu próprio VPS mantém os fluxos de trabalho de IA e os dados de conversação em uma infraestrutura que você controla, eliminando o aprisionamento tecnológico e garantindo que documentos sensíveis processados por meio de pipelines RAG nunca saiam do seu ambiente. Este template inclui PostgreSQL para persistência confiável de fluxos, usuários e estado da aplicação.
Langflow: principais recursos
Criador de Fluxo de Trabalho Visual
Crie aplicações LLM conectando componentes em uma tela sem escrever código boilerplate de pipeline.
Suporte a LLM de Múltiplos Provedores
Alterne entre OpenAI, Anthropic, Google Gemini e modelos Ollama locais no mesmo fluxo de trabalho.
Pipelines RAG
Conecte bancos de dados vetoriais a LLMs para construir fluxos de trabalho de geração aumentada por recuperação que respondem a perguntas a partir de seus próprios documentos.
Implantação de API
Exponha qualquer fluxo de trabalho concluído como um endpoint de API REST para integração em aplicações de produção.
Componentes Personalizados
Escreva componentes Python para estender o Langflow com lógica proprietária, APIs internas ou fontes de dados especializadas.
Por que executar Langflow na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.