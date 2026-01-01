Langflow é uma plataforma de código aberto e low-code que permite que desenvolvedores e equipes construam aplicações com IA através de uma interface visual. Conecte Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), bancos de dados vetoriais, APIs e fontes de dados arrastando e soltando componentes — sem a necessidade de código repetitivo. Ele oferece suporte a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini e modelos hospedados localmente, tornando simples construir chatbots, pipelines RAG e fluxos de trabalho multiagente.

Hospedar o Langflow em seu próprio VPS mantém os fluxos de trabalho de IA e os dados de conversação em uma infraestrutura que você controla, eliminando o aprisionamento tecnológico e garantindo que documentos sensíveis processados por meio de pipelines RAG nunca saiam do seu ambiente. Este template inclui PostgreSQL para persistência confiável de fluxos, usuários e estado da aplicação.