Até 70% de desconto no Langflow

Implante Langflow com instalação em um clique.

Criador visual de fluxos de trabalho de IA com arrastar e soltar para criar aplicações LLM com OpenAI, Anthropic e modelos locais.

Publique seu aplicativo na hora
Backups semanais grátis e automáticos
VPS gerenciado por IA
R$29,99/mês
Escolha um plano
30 dias para pedir reembolso
Implante Langflow com instalação em um clique.

Escolha um plano VPS para Langflow

66% de desconto
KVM 1
R$87,99
R$29,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 59,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
61% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$42,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 149,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 1
R$87,99
R$29,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 59,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
61% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$42,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 149,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O que você pode criar com Langflow

Langflow é uma plataforma de código aberto e low-code que permite que desenvolvedores e equipes construam aplicações com IA através de uma interface visual. Conecte Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), bancos de dados vetoriais, APIs e fontes de dados arrastando e soltando componentes — sem a necessidade de código repetitivo. Ele oferece suporte a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini e modelos hospedados localmente, tornando simples construir chatbots, pipelines RAG e fluxos de trabalho multiagente.

Hospedar o Langflow em seu próprio VPS mantém os fluxos de trabalho de IA e os dados de conversação em uma infraestrutura que você controla, eliminando o aprisionamento tecnológico e garantindo que documentos sensíveis processados por meio de pipelines RAG nunca saiam do seu ambiente. Este template inclui PostgreSQL para persistência confiável de fluxos, usuários e estado da aplicação.

Comece agora
O que você pode criar com {name}

Langflow: principais recursos

Criador de Fluxo de Trabalho Visual

Crie aplicações LLM conectando componentes em uma tela sem escrever código boilerplate de pipeline.

Suporte a LLM de Múltiplos Provedores

Alterne entre OpenAI, Anthropic, Google Gemini e modelos Ollama locais no mesmo fluxo de trabalho.

Pipelines RAG

Conecte bancos de dados vetoriais a LLMs para construir fluxos de trabalho de geração aumentada por recuperação que respondem a perguntas a partir de seus próprios documentos.

Implantação de API

Exponha qualquer fluxo de trabalho concluído como um endpoint de API REST para integração em aplicações de produção.

Componentes Personalizados

Escreva componentes Python para estender o Langflow com lógica proprietária, APIs internas ou fontes de dados especializadas.

Por que executar Langflow na Hostinger?

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Comece local. Cresça global.

Escolha um servidor próximo ao seu público para acelerar o carregamento do seu site. Temos servidores na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.
Comece agora
Comece local. Cresça global.

Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

Comece agora

Explore mais aplicativos para implantar

9router

9router

Proxy de roteamento de API de IA com otimização de tokens para mais de 40 provedores de LLM

Selecionar
Agent Zero

Agent Zero

Estrutura de agente de IA de código aberto com cooperação multiagente e memória persistente

Selecionar
Dify

Dify

Plataforma de código aberto para criar aplicações LLM com RAG, agentes e fluxos de trabalho

Selecionar
Veja todos os aplicativos

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.