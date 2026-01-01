Implante o Milvus com um clique.
Banco de dados vetorial de código aberto construído para aplicações de IA que pesquisa bilhões de embeddings com latência de submilissegundos.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Milvus
Milvus é o banco de dados vetorial de código aberto mais popular do mundo, projetado especificamente para armazenar e pesquisar incorporações de alta dimensão geradas por modelos de aprendizado de máquina. Ele suporta índices HNSW, IVF e DiskANN, busca vetorial híbrida densa e esparsa, e lida com bilhões de vetores mantendo uma latência de consulta de sub-milissegundos. Este modelo implanta a pilha completa do Milvus com etcd para metadados, MinIO para armazenamento de objetos e a interface web Attu para gerenciamento visual.
Hospedar o Milvus em seu próprio VPS mantém incorporações proprietárias e dados de usuário sensíveis dentro de sua infraestrutura, fornece memória e CPU dedicadas para cargas de trabalho de IA intensivas em índices e elimina os custos por consulta de serviços gerenciados de banco de dados vetorial.
Milvus: principais recursos
Pesquisa em Escala Bilionária
Indexe e consulte bilhões de vetores com latência de sub-milissegundos usando índices HNSW, IVF ou DiskANN.
Pesquisa Híbrida
Combine vetores densos, vetores esparsos e filtros de metadados em uma única consulta para uma recuperação de IA mais precisa.
Infraestrutura pronta para RAG
Armazene embeddings de documentos e recupere o contexto relevante para LLMs, impulsionando chatbots precisos e sistemas de perguntas e respostas.
Attu Web UI
Gerencie coleções, execute consultas e monitore a saúde do cluster através de um console de gerenciamento integrado baseado em navegador.
SDKs Multi-idioma
Clientes oficiais para Python, Java, Go e Node.js, além de APIs REST e gRPC, se integram a qualquer stack de IA.
Por que executar Milvus na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.