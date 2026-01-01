Milvus é o banco de dados vetorial de código aberto mais popular do mundo, projetado especificamente para armazenar e pesquisar incorporações de alta dimensão geradas por modelos de aprendizado de máquina. Ele suporta índices HNSW, IVF e DiskANN, busca vetorial híbrida densa e esparsa, e lida com bilhões de vetores mantendo uma latência de consulta de sub-milissegundos. Este modelo implanta a pilha completa do Milvus com etcd para metadados, MinIO para armazenamento de objetos e a interface web Attu para gerenciamento visual.

Hospedar o Milvus em seu próprio VPS mantém incorporações proprietárias e dados de usuário sensíveis dentro de sua infraestrutura, fornece memória e CPU dedicadas para cargas de trabalho de IA intensivas em índices e elimina os custos por consulta de serviços gerenciados de banco de dados vetorial.