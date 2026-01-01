Implante o Odoo com um clique.
Suíte de ERP e CRM de código aberto cobrindo vendas, contabilidade, estoque, e-commerce e muito mais em uma plataforma integrada.
Escolha um plano VPS para Odoo
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Odoo
Odoo é uma suíte de gerenciamento de negócios de código aberto abrangente, usada por mais de 10 milhões de usuários em 120 países. Seu design modular permite que você comece com os aplicativos que precisa — CRM, contabilidade, inventário, e-commerce ou gerenciamento de projetos — e expanda conforme seu negócio cresce, tudo a partir de uma única interface unificada.
Hospedar o Odoo em seu VPS elimina os custos de assinatura por usuário, mantém todos os dados do seu negócio sob seu controle e oferece a liberdade de instalar módulos e integrações personalizadas sem restrições. Este template inclui PostgreSQL para armazenamento de dados confiável.
Odoo: principais recursos
CRM e Vendas Integrados
Acompanhe leads, gerencie pipelines e automatize os acompanhamentos em um CRM que se conecta diretamente ao faturamento e estoque.
Loja virtual integrada
Lance uma loja virtual com um criador de sites de arrastar e soltar, catálogo de produtos e integrações de gateway de pagamento.
Contabilidade e Faturamento
Gerencie o faturamento em várias moedas, a conformidade fiscal e a conciliação bancária sem uma ferramenta de contabilidade separada.
Estoque e Fabricação
Gerencie o estoque em vários armazéns, execute fluxos de trabalho MRP e acompanhe a produção com suporte a leitura de código de barras.
Loja de Aplicativos Modular
Escolha entre mais de 30.000 módulos de terceiros para estender o Odoo com fluxos de trabalho específicos do setor e integrações.
Por que executar Odoo na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Gerenciador Docker integrado
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.