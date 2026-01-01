Odoo é uma suíte de gerenciamento de negócios de código aberto abrangente, usada por mais de 10 milhões de usuários em 120 países. Seu design modular permite que você comece com os aplicativos que precisa — CRM, contabilidade, inventário, e-commerce ou gerenciamento de projetos — e expanda conforme seu negócio cresce, tudo a partir de uma única interface unificada.

Hospedar o Odoo em seu VPS elimina os custos de assinatura por usuário, mantém todos os dados do seu negócio sob seu controle e oferece a liberdade de instalar módulos e integrações personalizadas sem restrições. Este template inclui PostgreSQL para armazenamento de dados confiável.