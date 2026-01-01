Dolibarr é uma plataforma ERP e CRM modular de código aberto que abrange toda a gama de operações de negócio — gerenciamento de clientes, orçamentos, faturas, inventário, projetos, recursos humanos e contabilidade — em um único sistema integrado. Sua arquitetura baseada em módulos permite que você ative apenas os recursos que seu negócio precisa, mantendo a interface organizada à medida que suas necessidades crescem.

Hospedar o Dolibarr em seu VPS significa que seus dados financeiros, registros de clientes e documentos de negócio são armazenados em uma infraestrutura que você controla totalmente. Não há taxas de licenciamento por usuário, sem limites de armazenamento impostos pelo fornecedor e nenhuma assinatura é necessária para desbloquear módulos avançados — tornando-o uma escolha de longo prazo e com bom custo-benefício para negócios em crescimento que desejam total propriedade de seus dados operacionais.