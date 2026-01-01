Implante Dolibarr com um clique.
Plataforma ERP e CRM de código aberto para gerenciar vendas, faturamento, estoque e operações de negócios.
Escolha um plano VPS para Dolibarr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Dolibarr
Dolibarr é uma plataforma ERP e CRM modular de código aberto que abrange toda a gama de operações de negócio — gerenciamento de clientes, orçamentos, faturas, inventário, projetos, recursos humanos e contabilidade — em um único sistema integrado. Sua arquitetura baseada em módulos permite que você ative apenas os recursos que seu negócio precisa, mantendo a interface organizada à medida que suas necessidades crescem.
Hospedar o Dolibarr em seu VPS significa que seus dados financeiros, registros de clientes e documentos de negócio são armazenados em uma infraestrutura que você controla totalmente. Não há taxas de licenciamento por usuário, sem limites de armazenamento impostos pelo fornecedor e nenhuma assinatura é necessária para desbloquear módulos avançados — tornando-o uma escolha de longo prazo e com bom custo-benefício para negócios em crescimento que desejam total propriedade de seus dados operacionais.
Dolibarr: principais recursos
CRM Integrado
Acompanhe leads, gerencie contatos e monitore o pipeline de vendas do primeiro contato à fatura assinada em um só lugar.
Faturamento e orçamentos
Crie orçamentos profissionais, converta-os em pedidos e emita faturas com rastreamento de pagamentos automatizado e lembretes.
Gerenciamento de estoque
Monitore os níveis de estoque, gerencie os pedidos de compra e rastreie a movimentação de produtos entre armazéns ou locais.
Projeto e controle de tempo
Atribua tarefas, registre o tempo gasto em projetos e meça a lucratividade com gerenciamento de recursos e orçamento integrados.
Arquitetura modular
Ative apenas os módulos que seu negócio precisa hoje e, depois, habilite recursos adicionais à medida que suas operações se expandem.
Por que executar Dolibarr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.