Implante Chatpad IA com instalação em um clique.
Interface ChatGPT focada em privacidade que armazena todas as conversas localmente, sem rastreamento ou coleta de dados.
Escolha um plano VPS para Chatpad AI
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Chatpad AI
O Chatpad IA é uma interface web limpa e de código aberto para os modelos GPT da OpenAI que mantém cada conversa e chave de API armazenadas no armazenamento local do navegador, em vez de em servidores externos. Não há rastreamento, nem cookies, nem registro no lado do servidor — seus prompts e respostas vão diretamente do seu navegador para a API da OpenAI e para nenhum outro lugar.
Hospedar o Chatpad IA por conta própria oferece às equipes uma interface ChatGPT compartilhada e sempre disponível na infraestrutura da empresa, centralizando a cobrança do uso da API e fornecendo acesso confiável independente da disponibilidade do serviço de consumo da OpenAI ou de mudanças nas políticas.
Chatpad AI: principais recursos
Armazenamento de Dados Local
Todas as conversas e chaves de API ficam armazenadas no armazenamento local do seu navegador, assim, nenhum serviço de terceiros vê seus prompts ou respostas.
Não é necessário ter conta
Adicione sua chave de API OpenAI nas configurações e comece a conversar imediatamente — sem cadastro, sem assinaturas, sem avisos de uso interrompendo seu fluxo de trabalho.
Exportação de Conversa
Exporte e importe conversas como arquivos para que você possa fazer backup de conversas importantes ou continuar com elas depois de trocar de dispositivo.
Interface Limpa e Focada
Um design sem distrações remove upsells premium e limitações de recursos, mantendo o foco inteiramente na conversa.
Suporte a Múltiplos Modelos
Alterne entre GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo e outros modelos OpenAI da mesma interface sem trocar de ferramentas.
Por que executar Chatpad AI na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.