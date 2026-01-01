O Chatpad IA é uma interface web limpa e de código aberto para os modelos GPT da OpenAI que mantém cada conversa e chave de API armazenadas no armazenamento local do navegador, em vez de em servidores externos. Não há rastreamento, nem cookies, nem registro no lado do servidor — seus prompts e respostas vão diretamente do seu navegador para a API da OpenAI e para nenhum outro lugar.

Hospedar o Chatpad IA por conta própria oferece às equipes uma interface ChatGPT compartilhada e sempre disponível na infraestrutura da empresa, centralizando a cobrança do uso da API e fornecendo acesso confiável independente da disponibilidade do serviço de consumo da OpenAI ou de mudanças nas políticas.