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Interface ChatGPT focada em privacidade que armazena todas as conversas localmente, sem rastreamento ou coleta de dados.

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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Chatpad AI

O Chatpad IA é uma interface web limpa e de código aberto para os modelos GPT da OpenAI que mantém cada conversa e chave de API armazenadas no armazenamento local do navegador, em vez de em servidores externos. Não há rastreamento, nem cookies, nem registro no lado do servidor — seus prompts e respostas vão diretamente do seu navegador para a API da OpenAI e para nenhum outro lugar.

Hospedar o Chatpad IA por conta própria oferece às equipes uma interface ChatGPT compartilhada e sempre disponível na infraestrutura da empresa, centralizando a cobrança do uso da API e fornecendo acesso confiável independente da disponibilidade do serviço de consumo da OpenAI ou de mudanças nas políticas.

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O que você pode criar com {name}

Chatpad AI: principais recursos

Armazenamento de Dados Local

Todas as conversas e chaves de API ficam armazenadas no armazenamento local do seu navegador, assim, nenhum serviço de terceiros vê seus prompts ou respostas.

Não é necessário ter conta

Adicione sua chave de API OpenAI nas configurações e comece a conversar imediatamente — sem cadastro, sem assinaturas, sem avisos de uso interrompendo seu fluxo de trabalho.

Exportação de Conversa

Exporte e importe conversas como arquivos para que você possa fazer backup de conversas importantes ou continuar com elas depois de trocar de dispositivo.

Interface Limpa e Focada

Um design sem distrações remove upsells premium e limitações de recursos, mantendo o foco inteiramente na conversa.

Suporte a Múltiplos Modelos

Alterne entre GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo e outros modelos OpenAI da mesma interface sem trocar de ferramentas.

Por que executar Chatpad AI na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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