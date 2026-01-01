Implante Opengist com instalação em um clique.
Pastebin auto-hospedado com tecnologia Git para compartilhar trechos de código com destaque de sintaxe e histórico de versão completo.
Escolha um plano VPS para Opengist
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Opengist
Opengist é um pastebin auto-hospedado que armazena cada snippet como um repositório Git real. Ao contrário das ferramentas de pastebin baseadas em banco de dados, cada gist é totalmente clonável — os usuários podem enviar atualizações, visualizar o histórico completo de commits e colaborar via comandos Git padrão sobre HTTP ou SSH. Uma interface web limpa oferece destaque de sintaxe, pesquisa de texto completo e modos de visibilidade público, privado e não listado para cada snippet.
Hospedar o Opengist no seu VPS lhe dá total propriedade dos seus snippets de código e pastes sem compartilhá-los com serviços de terceiros. SQLite é usado por padrão, sem a necessidade de um contêiner de banco de dados adicional. O primeiro usuário a se registrar torna-se o administrador com acesso às configurações de toda a instância e gerenciamento de usuários.
Opengist: principais recursos
Armazenamento com suporte Git
Cada snippet é armazenado como um repositório Git real, fornecendo histórico de versões, diffs e acesso de clone HTTP ou SSH de forma nativa.
Realce de sintaxe
Suporta centenas de idiomas com detecção automática e substituição manual para destaque preciso de qualquer trecho de código ou arquivo de configuração.
Controles de visibilidade
Defina gists individuais como públicos, privados ou não listados para controlar exatamente quem pode descobrir e visualizar seus trechos de código.
Pesquisa de texto completo
Pesquise em todos os gists por conteúdo, nome de arquivo ou idioma usando o índice Bleve integrado — nenhum mecanismo de busca externo é necessário.
Login OAuth
Faça login com GitHub, GitLab, Gitea ou qualquer provedor compatível com OIDC em vez de gerenciar uma conta local separada.
Trechos incorporáveis
Incorpore qualquer trecho de código em páginas externas com uma tag de script gerada que exibe código com destaque de sintaxe em tempo real e em linha.
Por que executar Opengist na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.