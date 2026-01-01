Opengist é um pastebin auto-hospedado que armazena cada snippet como um repositório Git real. Ao contrário das ferramentas de pastebin baseadas em banco de dados, cada gist é totalmente clonável — os usuários podem enviar atualizações, visualizar o histórico completo de commits e colaborar via comandos Git padrão sobre HTTP ou SSH. Uma interface web limpa oferece destaque de sintaxe, pesquisa de texto completo e modos de visibilidade público, privado e não listado para cada snippet.

Hospedar o Opengist no seu VPS lhe dá total propriedade dos seus snippets de código e pastes sem compartilhá-los com serviços de terceiros. SQLite é usado por padrão, sem a necessidade de um contêiner de banco de dados adicional. O primeiro usuário a se registrar torna-se o administrador com acesso às configurações de toda a instância e gerenciamento de usuários.