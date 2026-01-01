Onyx é uma plataforma de IA de código aberto que combina uma interface de chat rica em recursos com pesquisa corporativa em todos os documentos e aplicativos da sua equipe. Funciona com todos os principais provedores de LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex e qualquer modelo auto-hospedado exposto via Ollama ou vLLM — para que você fique livre para escolher o modelo que se adapta a cada tarefa sem reescrever sua pilha.

Auto-hospedar o Onyx no seu VPS mantém transcrições de chat, documentos indexados e credenciais de conectores na infraestrutura que você controla. Mais de quarenta conectores puxam dados do Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira e muito mais para um índice de pesquisa unificado, para que as respostas citem os originais em vez de vazar contexto sensível para SaaS de terceiros.