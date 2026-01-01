Implante o Onyx com um clique.
Chat de IA de código aberto e plataforma de busca empresarial que conecta cada LLM ao conhecimento da sua equipe.
Escolha um plano VPS para Onyx
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Onyx
Onyx é uma plataforma de IA de código aberto que combina uma interface de chat rica em recursos com pesquisa corporativa em todos os documentos e aplicativos da sua equipe. Funciona com todos os principais provedores de LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex e qualquer modelo auto-hospedado exposto via Ollama ou vLLM — para que você fique livre para escolher o modelo que se adapta a cada tarefa sem reescrever sua pilha.
Auto-hospedar o Onyx no seu VPS mantém transcrições de chat, documentos indexados e credenciais de conectores na infraestrutura que você controla. Mais de quarenta conectores puxam dados do Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira e muito mais para um índice de pesquisa unificado, para que as respostas citem os originais em vez de vazar contexto sensível para SaaS de terceiros.
Onyx: principais recursos
Funciona com qualquer LLM
Traga suas próprias chaves de API para OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, ou qualquer endpoint compatível com OpenAI, incluindo implantações locais de Ollama e vLLM.
Quarenta mais conectores
Indexe Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk e muitos outros para que as respostas do chat citem o conhecimento real da sua equipe.
Agentes de IA e assistentes de IA
Crie assistentes personalizados com prompts personalizados, escopos de conectores e ferramentas para que cada equipe obtenha uma IA moldada ao seu fluxo de trabalho.
Citações e fundamentação
Cada resposta remete ao documento de origem, para que os usuários possam verificar as afirmações e confiar nas respostas, em vez de adivinhar as alucinações.
Permissões baseadas em nível de acesso
O controle de acesso em nível de documento herda as permissões do sistema de origem, de modo que os usuários vejam apenas o que já têm permissão para ler.
Privacidade auto-hospedada
Conversas, vetores e documentos de origem permanecem no seu VPS — nada é enviado para os servidores Onyx e você mantém o controle total do tráfego do modelo e do conector.
Por que executar Onyx na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.