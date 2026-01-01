Castopod é uma plataforma de hospedagem de podcast de código aberto completa, construída para criadores que desejam recursos de publicação profissional sem depender de serviços de hospedagem de terceiros. Ela gerencia episódios, geração automática de feed RSS para distribuição em todas as principais plataformas, análises detalhadas de ouvintes e integração com ActivityPub para redes sociais descentralizadas — tudo em um único pacote auto-hospedado.

Hospedar seu podcast em seu próprio VPS significa que você é proprietário dos dados da sua audiência, evita taxas de largura de banda por download e mantém controle total sobre a distribuição e monetização do seu conteúdo, sem bloqueio de plataforma.