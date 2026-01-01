Implante Castopod com instalação em um clique.
Plataforma de hospedagem de podcast de código aberto com análises, recursos sociais e ferramentas de monetização integradas.
Escolha um plano VPS para Castopod
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Castopod
Castopod é uma plataforma de hospedagem de podcast de código aberto completa, construída para criadores que desejam recursos de publicação profissional sem depender de serviços de hospedagem de terceiros. Ela gerencia episódios, geração automática de feed RSS para distribuição em todas as principais plataformas, análises detalhadas de ouvintes e integração com ActivityPub para redes sociais descentralizadas — tudo em um único pacote auto-hospedado.
Hospedar seu podcast em seu próprio VPS significa que você é proprietário dos dados da sua audiência, evita taxas de largura de banda por download e mantém controle total sobre a distribuição e monetização do seu conteúdo, sem bloqueio de plataforma.
Castopod: principais recursos
Distribuição RSS Automática
Gera e mantém seu feed RSS de podcast automaticamente, mantendo seu programa disponível no Spotify, Apple Podcasts e em todos os principais diretórios.
Análise de Ouvintes
Estatísticas detalhadas de download, dados demográficos e métricas de engajamento fornecem os insights sobre o público necessários para fazer seu programa crescer estrategicamente.
Monetização Integrada
Assinaturas premium e recursos de suporte ao ouvinte permitem que você construa um negócio de podcast sustentável diretamente em sua própria infraestrutura.
Integração ActivityPub
Conecte-se ao Fediverse para que os ouvintes em plataformas sociais descentralizadas possam seguir, comentar e interagir sem sair do seu aplicativo preferido.
Colaboração Multiusuário
Permissões baseadas em função permitem que as equipes gerenciem episódios, análises e publicações em várias séries de podcast a partir de um único painel.
Por que executar Castopod na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.