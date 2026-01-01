Implante ZNC com instalação em um clique.
Bouncer IRC sempre ativo que mantém você conectado às redes IRC 24 horas e reproduz mensagens perdidas.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ZNC
ZNC é um bouncer IRC avançado (também chamado de BNC) que mantém uma conexão persistente com as redes IRC em seu nome. Ele registra mensagens enquanto você está offline, as reproduz quando você se reconecta e permite que você se conecte de múltiplos clientes IRC à mesma identidade simultaneamente. Após mais de 15 anos de desenvolvimento, o ZNC continua sendo o padrão de fato para bouncers IRC auto-hospedados.
Auto-hospedar o ZNC em um VPS oferece uma presença IRC estável e sempre online com histórico completo de backlog, plugins modulares para notificações, registro e identificação, além de uma interface de administração web para adicionar redes e configurar canais sem precisar mexer nos arquivos de configuração.
ZNC: principais recursos
Presença IRC sempre ativa
Permanece conectado a todas as redes que você se conecta para que você não perca mensagens ou perca registros de nick durante o tempo de inatividade do desktop.
Reprodução multi-cliente
Conecte-se de clientes desktop, celular e web simultaneamente — o ZNC reproduz as mensagens perdidas e mantém cada cliente sincronizado.
Sistema de plugin modular
Módulos integrados para registro de logs, autenticação NickServ, fail2ban, alternância de canais, notificações push e dezenas de outros.
Interface de administração web
Gerencie usuários, redes, canais e módulos a partir de um navegador — sem a necessidade de editar configurações manualmente ou usar comandos de bot IRC.
Suporte multiusuário
Contas por usuário com redes isoladas e configurações de módulo permitem que famílias ou equipes compartilhem uma instância ZNC entre identidades IRC distintas.
Por que executar ZNC na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.