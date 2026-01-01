ZNC é um bouncer IRC avançado (também chamado de BNC) que mantém uma conexão persistente com as redes IRC em seu nome. Ele registra mensagens enquanto você está offline, as reproduz quando você se reconecta e permite que você se conecte de múltiplos clientes IRC à mesma identidade simultaneamente. Após mais de 15 anos de desenvolvimento, o ZNC continua sendo o padrão de fato para bouncers IRC auto-hospedados.

Auto-hospedar o ZNC em um VPS oferece uma presença IRC estável e sempre online com histórico completo de backlog, plugins modulares para notificações, registro e identificação, além de uma interface de administração web para adicionar redes e configurar canais sem precisar mexer nos arquivos de configuração.