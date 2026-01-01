ezBookKeeping é um aplicativo de finanças pessoais de código aberto e leve, projetado para um rastreamento de despesas diárias rápido e sem atritos. Construído como um único contêiner com armazenamento SQLite, ele funciona confortavelmente em hardware mínimo — de um Raspberry Pi a um pequeno VPS — sem a necessidade de um servidor de banco de dados.

Ao contrário de ferramentas de contabilidade de dupla entrada mais pesadas, o ezBookKeeping foca no que a maioria das pessoas realmente precisa: uma interface limpa e mobile-first para registrar transações rapidamente, visualizar gastos por categoria e manter-se atualizado sobre orçamentos pessoais. A auto-hospedagem mantém seu histórico de transações totalmente privado, sem que nenhum aplicativo financeiro de terceiros veja seus dados de gastos.