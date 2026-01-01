Implante ezBookKeeping com instalação em um clique.
Rastreador de finanças pessoais leve e auto-hospedado com interface mobile-first, gráficos e digitalização de recibos.
Escolha um plano VPS para ezBookKeeping
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ezBookKeeping
ezBookKeeping é um aplicativo de finanças pessoais de código aberto e leve, projetado para um rastreamento de despesas diárias rápido e sem atritos. Construído como um único contêiner com armazenamento SQLite, ele funciona confortavelmente em hardware mínimo — de um Raspberry Pi a um pequeno VPS — sem a necessidade de um servidor de banco de dados.
Ao contrário de ferramentas de contabilidade de dupla entrada mais pesadas, o ezBookKeeping foca no que a maioria das pessoas realmente precisa: uma interface limpa e mobile-first para registrar transações rapidamente, visualizar gastos por categoria e manter-se atualizado sobre orçamentos pessoais. A auto-hospedagem mantém seu histórico de transações totalmente privado, sem que nenhum aplicativo financeiro de terceiros veja seus dados de gastos.
ezBookKeeping: principais recursos
PWA com prioridade mobile
Instale o ezBookKeeping como um aplicativo web progressivo em qualquer telefone para registro de despesas semelhante ao nativo, sem precisar baixar da loja de aplicativos.
Digitalização OCR de recibos
Digitalize recibos de papel para extrair automaticamente valores de transação e comerciantes, reduzindo a entrada manual de dados.
Suporte a múltiplas moedas
Acompanhe as despesas em várias moedas com conversão automática de taxa de câmbio para viagens e gastos internacionais.
Gráficos & estatísticas
Visualize as tendências de gastos por categoria, conta e período com gráficos integrados e estatísticas de resumo.
Importação de CSV e Alipay
Importar histórico de transações de arquivos CSV e das principais plataformas de pagamento, incluindo Alipay e WeChat Pay.
Por que executar ezBookKeeping na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.