Implante KeeWeb com instalação em um clique.
Gerenciador de senhas de código aberto, baseado na web e totalmente compatível com bancos de dados KeePass.
Escolha um plano VPS para KeeWeb
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com KeeWeb
KeeWeb é um gerenciador de senhas gratuito e de código aberto que funciona inteiramente no navegador e é totalmente compatível com o formato KeePass (.kdbx). Ele permite que você abra e gerencie seus cofres KeePass existentes diretamente do seu navegador, sem plugins ou cliente nativo — seu cofre permanece sob seu controle em seu próprio armazenamento.
Hospedar o KeeWeb em seu próprio VPS significa que você pode acessar suas senhas de qualquer dispositivo com um navegador, mantendo o próprio aplicativo privado e independente de serviços de nuvem de terceiros. Os arquivos do cofre nunca são enviados para nenhum servidor; eles são abertos e descriptografados no lado do cliente em seu navegador.
KeeWeb: principais recursos
Compatibilidade com KeePass
Abra e edite qualquer arquivo .kdbx criado por KeePass, KeePassXC ou qualquer outro aplicativo compatível com KeePass sem conversão.
Segurança do lado do cliente
Toda a descriptografia do cofre acontece no seu navegador — sua senha mestre e o conteúdo do cofre nunca saem do seu dispositivo ou tocam o servidor.
Múltiplos backends de armazenamento
Carregue cofres de arquivos locais, Dropbox, Google Drive, OneDrive, ou qualquer armazenamento remoto compatível com WebDAV.
Suporte a plugins
Estenda o KeeWeb com plugins da comunidade para temas, campos personalizados, geração de OTP e integrações adicionais.
Acesso multiplataforma
Acesse suas senhas de qualquer dispositivo com um navegador moderno — nenhuma instalação nativa é necessária em desktops ou dispositivos móveis.
Por que executar KeeWeb na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.