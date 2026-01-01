KeeWeb é um gerenciador de senhas gratuito e de código aberto que funciona inteiramente no navegador e é totalmente compatível com o formato KeePass (.kdbx). Ele permite que você abra e gerencie seus cofres KeePass existentes diretamente do seu navegador, sem plugins ou cliente nativo — seu cofre permanece sob seu controle em seu próprio armazenamento.

Hospedar o KeeWeb em seu próprio VPS significa que você pode acessar suas senhas de qualquer dispositivo com um navegador, mantendo o próprio aplicativo privado e independente de serviços de nuvem de terceiros. Os arquivos do cofre nunca são enviados para nenhum servidor; eles são abertos e descriptografados no lado do cliente em seu navegador.