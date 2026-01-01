Implante Keycloak com instalação de um clique.
Gerenciamento de identidade e acesso open source de nível empresarial com suporte a SSO, OAuth2 e SAML.
Escolha um plano VPS para Keycloak
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Keycloak
O Keycloak é uma plataforma open source de gerenciamento de identidade e acesso comprovada e robusta, desenvolvida pela Red Hat e aceita pela CNCF. Ele gerencia login único, autenticação multifator, login social, integração com LDAP/Active Directory e controle de acesso baseado em funções — eliminando a necessidade de criar sistemas de autenticação personalizados para cada aplicação que você implanta.
Hospedar o Keycloak no seu próprio VPS lhe dá controle total sobre credenciais de usuário sensíveis e dados de sessão, evitando o preço por usuário dos serviços de IAM na nuvem. Esta implantação usa PostgreSQL para persistência de dados em ambiente de produção, tornando-o adequado para proteger cargas de trabalho reais desde o primeiro dia.
Keycloak: principais recursos
Single Sign-On
Permita que os usuários se autentiquem uma vez e acessem todos os aplicativos conectados sem precisar inserir as credenciais novamente, reduzindo o atrito e melhorando a postura de segurança.
Autenticação de multifatores
Adicione OTP, WebAuthn e autenticadores personalizados a qualquer fluxo de login sem modificar seus aplicativos.
Intermediação de Identidade
Delegar autenticação para Google, GitHub, Azure AD ou qualquer provedor OIDC/SAML, mantendo seu banco de dados de usuários centralizado.
Federação de Usuários
Sincronizar e autenticar usuários de servidores LDAP ou Active Directory existentes sem migrar o diretório.
Autorização Granular
Defina funções, grupos e permissões em nível de recurso em vários reinos isolados para implantações multi-tenant.
Por que executar Keycloak na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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