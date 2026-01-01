O Keycloak é uma plataforma open source de gerenciamento de identidade e acesso comprovada e robusta, desenvolvida pela Red Hat e aceita pela CNCF. Ele gerencia login único, autenticação multifator, login social, integração com LDAP/Active Directory e controle de acesso baseado em funções — eliminando a necessidade de criar sistemas de autenticação personalizados para cada aplicação que você implanta.

Hospedar o Keycloak no seu próprio VPS lhe dá controle total sobre credenciais de usuário sensíveis e dados de sessão, evitando o preço por usuário dos serviços de IAM na nuvem. Esta implantação usa PostgreSQL para persistência de dados em ambiente de produção, tornando-o adequado para proteger cargas de trabalho reais desde o primeiro dia.