O CryptPad é uma suíte de escritório colaborativa de código aberto e criptografada de ponta a ponta. Ao contrário de editores em nuvem que armazenam documentos em texto simples no servidor, o CryptPad criptografa tudo no navegador antes que chegue ao servidor — o que significa que o host nunca tem acesso ao que os usuários escrevem, desenham ou criam. Essa arquitetura de conhecimento zero a torna adequada para equipes que lidam com informações sensíveis, organizações sob regulamentações de dados rigorosas, ou qualquer pessoa que queira colaboração em tempo real sem confiar em um provedor de serviços com seu conteúdo.

Hospedar o CryptPad por conta própria em seu próprio VPS oferece controle total sobre os documentos da sua equipe, dados de usuário e armazenamento — sem limites de uso, sem taxas de assinatura e sem dependência de nuvem externa.