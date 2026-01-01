Implante o CryptPad com um clique.
Pacote de escritório colaborativo criptografado de ponta a ponta, onde o servidor nunca vê o conteúdo dos seus documentos.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com CryptPad
O CryptPad é uma suíte de escritório colaborativa de código aberto e criptografada de ponta a ponta. Ao contrário de editores em nuvem que armazenam documentos em texto simples no servidor, o CryptPad criptografa tudo no navegador antes que chegue ao servidor — o que significa que o host nunca tem acesso ao que os usuários escrevem, desenham ou criam. Essa arquitetura de conhecimento zero a torna adequada para equipes que lidam com informações sensíveis, organizações sob regulamentações de dados rigorosas, ou qualquer pessoa que queira colaboração em tempo real sem confiar em um provedor de serviços com seu conteúdo.
Hospedar o CryptPad por conta própria em seu próprio VPS oferece controle total sobre os documentos da sua equipe, dados de usuário e armazenamento — sem limites de uso, sem taxas de assinatura e sem dependência de nuvem externa.
CryptPad: principais recursos
Criptografia de conhecimento zero
Todo o conteúdo do documento é criptografado no navegador antes de chegar ao servidor, então o host — incluindo você — nunca pode ler documentos armazenados.
Pacote de escritório completo
Crie e colabore em documentos de texto formatado, planilhas, apresentações, arquivos de código, quadros Kanban, quadros brancos e formulários — tudo em tempo real.
Colaboração de convidado
Compartilhe qualquer documento via link e colaboradores podem editar sem registrar uma conta, enquanto a criptografia de ponta a ponta completa é mantida.
Unidades da equipe
Organize documentos em unidades de equipe compartilhadas com estruturas de pastas e permissões de acesso granulares para membros ou grupos diferentes.
Sem armazenamento de texto simples no servidor
Mesmo que o servidor seja comprometido, os dados armazenados permanecem como texto cifrado que não pode ser lido sem as chaves de criptografia mantidas apenas pelos clientes.
Por que executar CryptPad na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.