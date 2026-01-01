Implante o Littlelink-Server com instalação em um clique.
Alternativa ao Linktree auto-hospedada e sem estado para páginas de biografia de criadores, com dezenas de botões de marca social integrados.
Escolha um plano VPS para Littlelink-Server
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Littlelink-Server
Littlelink-Server é um serviço de link na bio leve, de código aberto e sem estado, construído como uma alternativa auto-hospedada ao Linktree. Ele renderiza uma única landing page que agrega todos os seus links importantes - perfis sociais, canais de conteúdo, e-mail, páginas de doação - por trás de uma URL curta que você pode colocar em qualquer bio.
Como a página inteira é gerada a partir de variáveis de ambiente, não há banco de dados, painel de administração e nem precificação por usuário. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém o tráfego de visitantes, branding e análises em uma infraestrutura que você controla, com propriedade total do domínio e zero dados compartilhados com uma plataforma de terceiros.
Littlelink-Server: principais recursos
Contêiner sem estado
Nenhum banco de dados ou armazenamento persistente é necessário - a página inteira é renderizada a partir de variáveis de ambiente, tornando as implantações rápidas e descartáveis.
Mais de 150 botões de marca
Vem com botões nativos e reconhecíveis para GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify, e mais de cem outros serviços prontos para uso.
Temas claros e escuros
Escolha entre os modos de apresentação claro e escuro integrados para combinar com sua marca pessoal sem escrever CSS personalizado.
Ordem de botões personalizada
Reordene quais links aparecem primeiro usando uma lista simples separada por vírgulas, para que os destinos mais importantes fiquem acima da dobra.
Metadados Open Graph
Inclui tags configuráveis do Open Graph e Twitter Card para que as pré-visualizações em plataformas sociais exibam seu avatar, nome e biografia de forma clara.
Opcional Umami Analytics
Integra-se com o Umami auto-hospedado para rastrear cliques em links privadamente, sem cookies de terceiros ou rastreadores externos.
Por que executar Littlelink-Server na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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