Littlelink-Server é um serviço de link na bio leve, de código aberto e sem estado, construído como uma alternativa auto-hospedada ao Linktree. Ele renderiza uma única landing page que agrega todos os seus links importantes - perfis sociais, canais de conteúdo, e-mail, páginas de doação - por trás de uma URL curta que você pode colocar em qualquer bio.

Como a página inteira é gerada a partir de variáveis de ambiente, não há banco de dados, painel de administração e nem precificação por usuário. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém o tráfego de visitantes, branding e análises em uma infraestrutura que você controla, com propriedade total do domínio e zero dados compartilhados com uma plataforma de terceiros.