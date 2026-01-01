O SpacetimeDB elimina a pilha de backend tradicional ao combinar um banco de dados relacional e um servidor de aplicação em um único processo de implantação. Em vez de manter uma camada de API separada entre seus clientes e dados, os clientes se conectam diretamente ao SpacetimeDB e executam a lógica do lado do servidor — chamada de módulos — dentro do próprio banco de dados. Construído em Rust com estado em memória e persistência por meio de um log de gravação antecipada (write-ahead log), ele oferece tempos de resposta consistentes inferiores a um milissegundo sem serviços auxiliares.

Hospedar o SpacetimeDB em um VPS oferece CPU e RAM dedicadas — as principais alavancas de desempenho para sua arquitetura em memória — enquanto mantém todos os dados da aplicação e o código do módulo sob seu controle total, sem dependência de fornecedor.