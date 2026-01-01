Implante SpacetimeDB com instalação em um clique.
Banco de dados relacional e servidor de aplicação em um só — clientes se conectam diretamente e executam a lógica dentro do banco de dados com latência inferior a um milissegundo.
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O que você pode criar com SpacetimeDB
O SpacetimeDB elimina a pilha de backend tradicional ao combinar um banco de dados relacional e um servidor de aplicação em um único processo de implantação. Em vez de manter uma camada de API separada entre seus clientes e dados, os clientes se conectam diretamente ao SpacetimeDB e executam a lógica do lado do servidor — chamada de módulos — dentro do próprio banco de dados. Construído em Rust com estado em memória e persistência por meio de um log de gravação antecipada (write-ahead log), ele oferece tempos de resposta consistentes inferiores a um milissegundo sem serviços auxiliares.
Hospedar o SpacetimeDB em um VPS oferece CPU e RAM dedicadas — as principais alavancas de desempenho para sua arquitetura em memória — enquanto mantém todos os dados da aplicação e o código do módulo sob seu controle total, sem dependência de fornecedor.
SpacetimeDB: principais recursos
Sem camada de API separada
Clientes se conectam diretamente ao banco de dados e executam módulos dentro dele, substituindo uma camada inteira de servidores web, filas de mensagens e APIs por um único processo.
Assinaturas em tempo real
Clientes se inscrevem para alterações na tabela e recebem sincronização delta automática instantaneamente — sem polling, sem a necessidade de um servidor WebSocket separado.
Lógica baseada em módulos
Escreva a lógica de aplicação do lado do servidor em Rust ou C# e implante-a como um módulo compilado diretamente no banco de dados para um desempenho e segurança otimizados.
Em memória com persistência
Todo o estado da aplicação é mantido na memória para leituras rápidas, enquanto um log de gravação antecipada garante que os dados sobrevivam a reinicializações e falhas sem configurações de backup complexas.
Comprovado em produção
Impulsiona todo o backend do BitCraft Online, um jogo multijogador massivo onde todo o estado em tempo real é gerenciado por uma única instância do SpacetimeDB.
Por que executar SpacetimeDB na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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