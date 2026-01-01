Implante OpenLIT com um clique.
Plataforma de observabilidade e monitoramento de custos de código aberto, nativa do OpenTelemetry, para aplicações de LLM e IA generativa.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OpenLIT
OpenLIT é uma plataforma de engenharia de IA de código aberto que oferece observabilidade full-stack para aplicações de LLM e IA generativa com uma única linha de instrumentação. Ela captura rastros, uso de tokens, latência, erros e custo em mais de 50 provedores de LLM, bancos de dados vetoriais, GPUs e frameworks de agentes — tudo usando convenções semânticas nativas do OpenTelemetry, para que os pipelines OTel existentes funcionem sem SDKs personalizados.
Hospedar o OpenLIT em seu próprio VPS mantém o conteúdo do prompt, o uso do modelo e a atividade da chave de API na infraestrutura que você controla, sem preços por token ou limites de assentos impostos por um fornecedor SaaS. O armazenamento ClickHouse lida com telemetria de alto volume, e o coletor OTel empacotado expõe endpoints OTLP gRPC e HTTP prontos para o SDK do OpenLIT ou qualquer outro serviço instrumentado com OTel.
OpenLIT: principais recursos
Observabilidade de LLM
Capture prompts, conclusões, tokens, latência e erros em mais de 50 provedores de LLM com duas linhas de configuração do SDK.
Monitoramento de custos
Acompanhe o gasto por requisição, por modelo e por aplicação em tempo real usando preços integrados para os principais provedores de LLM.
OpenTelemetry nativo
Usa convenções semânticas OTel padrão para IA generativa, então qualquer serviço instrumentado com OTel envia dados sem SDKs de fornecedores.
Monitoramento de GPU
Colete métricas de GPU NVIDIA e AMD — utilização, memória, temperatura e consumo de energia — juntamente com a telemetria do modelo.
Gerenciamento de Prompt e Vault
Gerencie versões de prompts, execute experimentos e armazene chaves de API de provedores em um cofre de segredos integrado com acesso baseado em função.
Playground e avaliações
Compare as respostas do modelo lado a lado e execute avaliações automatizadas para pontuar qualidade, viés e alucinação.
Por que executar OpenLIT na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.