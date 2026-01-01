OpenLIT é uma plataforma de engenharia de IA de código aberto que oferece observabilidade full-stack para aplicações de LLM e IA generativa com uma única linha de instrumentação. Ela captura rastros, uso de tokens, latência, erros e custo em mais de 50 provedores de LLM, bancos de dados vetoriais, GPUs e frameworks de agentes — tudo usando convenções semânticas nativas do OpenTelemetry, para que os pipelines OTel existentes funcionem sem SDKs personalizados.

Hospedar o OpenLIT em seu próprio VPS mantém o conteúdo do prompt, o uso do modelo e a atividade da chave de API na infraestrutura que você controla, sem preços por token ou limites de assentos impostos por um fornecedor SaaS. O armazenamento ClickHouse lida com telemetria de alto volume, e o coletor OTel empacotado expõe endpoints OTLP gRPC e HTTP prontos para o SDK do OpenLIT ou qualquer outro serviço instrumentado com OTel.