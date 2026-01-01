Implante Thruk com instalação em um clique.
Interface web de monitoramento multi-backend para Naemon, Nagios, Icinga e Shinken, construída na API Livestatus.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Thruk
Thruk é uma interface web de monitoramento rica em recursos e independente, construída sobre a API Livestatus. Ela substitui o antigo Nagios CGI por uma interface de usuário rápida e moderna, e adiciona recursos que o Nagios principal nunca ofereceu — visualizações paginadas de milhões de serviços, dashboards otimizados para dispositivos móveis, processos de negócio, relatórios de SLA e uma poderosa API REST.
Hospedar o Thruk em seu próprio VPS permite consolidar todos os backends Naemon, Nagios, Icinga e Shinken por trás de um único painel de controle. Este template vem com a distribuição OMD Labs, então você também obtém um core Naemon pronto para consulta, gráficos de desempenho RRD e todo o ecossistema de complementos do Thruk sem compilação manual.
Thruk: principais recursos
Suporte a múltiplos backends
Consultar instâncias Naemon, Nagios, Icinga e Shinken simultaneamente e apresentá-las como uma visualização de status unificada.
Núcleo Naemon empacotado
Vem com um backend Naemon funcionando, gráficos de desempenho RRD e Apache para que a interface web tenha dados em tempo real desde a primeira inicialização.
Processos empresariais
Agrupe centenas de verificações de baixo nível em serviços de negócios lógicos que revelam o impacto real em vez de ruído bruto do host.
Relatórios de SLA
Gerar relatórios de disponibilidade, interrupção e SLA em PDF ou Excel diretamente da interface web, sem ferramentas de relatórios externas.
REST API
Automatize painéis, tempos de inatividade e reconhecimentos através de uma API REST documentada que espelha todas as funcionalidades da UI.
UI adaptada para dispositivos móveis
Painéis responsivos e um tema móvel dedicado permitem que os operadores façam a triagem de incidentes de um telefone ou tablet em plantão.
Por que executar Thruk na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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