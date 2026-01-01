Thruk é uma interface web de monitoramento rica em recursos e independente, construída sobre a API Livestatus. Ela substitui o antigo Nagios CGI por uma interface de usuário rápida e moderna, e adiciona recursos que o Nagios principal nunca ofereceu — visualizações paginadas de milhões de serviços, dashboards otimizados para dispositivos móveis, processos de negócio, relatórios de SLA e uma poderosa API REST.

Hospedar o Thruk em seu próprio VPS permite consolidar todos os backends Naemon, Nagios, Icinga e Shinken por trás de um único painel de controle. Este template vem com a distribuição OMD Labs, então você também obtém um core Naemon pronto para consulta, gráficos de desempenho RRD e todo o ecossistema de complementos do Thruk sem compilação manual.