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Interface web de monitoramento multi-backend para Naemon, Nagios, Icinga e Shinken, construída na API Livestatus.

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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Thruk

Thruk é uma interface web de monitoramento rica em recursos e independente, construída sobre a API Livestatus. Ela substitui o antigo Nagios CGI por uma interface de usuário rápida e moderna, e adiciona recursos que o Nagios principal nunca ofereceu — visualizações paginadas de milhões de serviços, dashboards otimizados para dispositivos móveis, processos de negócio, relatórios de SLA e uma poderosa API REST.

Hospedar o Thruk em seu próprio VPS permite consolidar todos os backends Naemon, Nagios, Icinga e Shinken por trás de um único painel de controle. Este template vem com a distribuição OMD Labs, então você também obtém um core Naemon pronto para consulta, gráficos de desempenho RRD e todo o ecossistema de complementos do Thruk sem compilação manual.

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O que você pode criar com {name}

Thruk: principais recursos

Suporte a múltiplos backends

Consultar instâncias Naemon, Nagios, Icinga e Shinken simultaneamente e apresentá-las como uma visualização de status unificada.

Núcleo Naemon empacotado

Vem com um backend Naemon funcionando, gráficos de desempenho RRD e Apache para que a interface web tenha dados em tempo real desde a primeira inicialização.

Processos empresariais

Agrupe centenas de verificações de baixo nível em serviços de negócios lógicos que revelam o impacto real em vez de ruído bruto do host.

Relatórios de SLA

Gerar relatórios de disponibilidade, interrupção e SLA em PDF ou Excel diretamente da interface web, sem ferramentas de relatórios externas.

REST API

Automatize painéis, tempos de inatividade e reconhecimentos através de uma API REST documentada que espelha todas as funcionalidades da UI.

UI adaptada para dispositivos móveis

Painéis responsivos e um tema móvel dedicado permitem que os operadores façam a triagem de incidentes de um telefone ou tablet em plantão.

Por que executar Thruk na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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