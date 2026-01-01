TiddlyWiki é uma wiki de código aberto única que armazena tudo como unidades individuais chamadas tiddlers — notas, tarefas, imagens, trechos de código e qualquer outra informação. Ao contrário das ferramentas hierárquicas de anotações, os tiddlers podem ser vinculados, marcados e transcluídos livremente, assim, sua base de conhecimento cresce organicamente sem forçar o conteúdo em pastas ou categorias.

Hospedar o TiddlyWiki por conta própria em um VPS mantém suas notas e base de conhecimento pessoal totalmente privadas e acessíveis de qualquer navegador. Esta implantação executa o TiddlyWiki no modo de servidor, fornecendo sincronização multidispositivo e armazenamento persistente apoiado por um volume nomeado — para que seus tiddlers nunca sejam perdidos entre as reinicializações do contêiner.