Implante TiddlyWiki com instalação em um clique.
Caderno pessoal não linear de código aberto para capturar, organizar e compartilhar informações do seu jeito.
Escolha um plano VPS para TiddlyWiki
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com TiddlyWiki
TiddlyWiki é uma wiki de código aberto única que armazena tudo como unidades individuais chamadas tiddlers — notas, tarefas, imagens, trechos de código e qualquer outra informação. Ao contrário das ferramentas hierárquicas de anotações, os tiddlers podem ser vinculados, marcados e transcluídos livremente, assim, sua base de conhecimento cresce organicamente sem forçar o conteúdo em pastas ou categorias.
Hospedar o TiddlyWiki por conta própria em um VPS mantém suas notas e base de conhecimento pessoal totalmente privadas e acessíveis de qualquer navegador. Esta implantação executa o TiddlyWiki no modo de servidor, fornecendo sincronização multidispositivo e armazenamento persistente apoiado por um volume nomeado — para que seus tiddlers nunca sejam perdidos entre as reinicializações do contêiner.
TiddlyWiki: principais recursos
Estrutura de notas não linear
Tiddlers se vinculam e incorporam livremente uns aos outros, para que possa construir um grafo de conhecimento sem ser forçado a pastas ou hierarquias rígidas.
Marcação e filtragem
Marque qualquer tiddler e use a poderosa linguagem de filtro para criar listas dinâmicas, tabelas e visualizações que se atualizam automaticamente à medida que você adiciona conteúdo.
Wikitext e macros
A linguagem de marcação do TiddlyWiki suporta transclusão, macros e widgets personalizados para que você possa construir modelos e componentes reutilizáveis em toda a sua wiki.
Modo de servidor persistente
Executando em Node.js, esta implantação salva cada alteração no disco imediatamente, assim, suas notas são duráveis e acessíveis de qualquer dispositivo com um navegador.
Ecossistema de plugins
Estenda o TiddlyWiki com plugins para renderização de Markdown, destaque de sintaxe de código, quadros kanban, diagramas e muitos outros recursos da biblioteca de plugins.
Por que executar TiddlyWiki na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.