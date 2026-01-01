Gokapi é um servidor de compartilhamento de arquivos de código aberto e auto-hospedado, modelado a partir do agora descontinuado Firefox Send. Ele permite que você faça upload de arquivos através de uma interface web e distribua links de download curtos e com expiração — ideal para compartilhamentos únicos onde o destinatário não tem uma conta na sua plataforma. O armazenamento pode ser em disco local ou em qualquer bucket compatível com S3, e cada link suporta expiração configurável, limites de download e senhas opcionais.

Auto-hospedar o Gokapi em seu próprio servidor VPS mantém o conteúdo compartilhado e os logs de acesso do destinatário dentro da sua própria infraestrutura, em vez de um serviço de upload SaaS. O único binário Go mantém o impacto mínimo e, ao contrário das plataformas públicas de compartilhamento de arquivos, não há canais de denúncia de abuso anunciados — apenas as pessoas para quem você envia um link podem ver o que você fez upload.