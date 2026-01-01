Implante Gokapi com um clique.
Servidor leve de compartilhamento de arquivos auto-hospedado com links com expiração, proteção por senha e backend S3 opcional.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Gokapi
Gokapi é um servidor de compartilhamento de arquivos de código aberto e auto-hospedado, modelado a partir do agora descontinuado Firefox Send. Ele permite que você faça upload de arquivos através de uma interface web e distribua links de download curtos e com expiração — ideal para compartilhamentos únicos onde o destinatário não tem uma conta na sua plataforma. O armazenamento pode ser em disco local ou em qualquer bucket compatível com S3, e cada link suporta expiração configurável, limites de download e senhas opcionais.
Auto-hospedar o Gokapi em seu próprio servidor VPS mantém o conteúdo compartilhado e os logs de acesso do destinatário dentro da sua própria infraestrutura, em vez de um serviço de upload SaaS. O único binário Go mantém o impacto mínimo e, ao contrário das plataformas públicas de compartilhamento de arquivos, não há canais de denúncia de abuso anunciados — apenas as pessoas para quem você envia um link podem ver o que você fez upload.
Gokapi: principais recursos
Links de compartilhamento expirando
Cada arquivo enviado recebe uma URL curta com expiração configurável por tempo ou contagem de downloads, para que os links parem de funcionar depois que o destinatário os buscar.
Links protegidos por senha
Opcionalmente, proteja os downloads com uma senha por link para que mesmo URLs vazadas não possam ser abertas sem o segredo.
Armazenamento local ou S3
Armazene arquivos no volume local ou aponte o Gokapi para qualquer bucket compatível com S3 (AWS, Backblaze, MinIO) para armazenamento elástico e durável.
Criptografia de ponta a ponta
A criptografia opcional do lado do cliente garante que o servidor nunca veja texto simples para uploads compartilhados via links criptografados de ponta a ponta de uso único.
Contas multiusuário
Crie contas de usuário separadas para que vários membros da equipe ou familiares compartilhem uma única instância com históricos de upload isolados.
API e CLI
Envie programaticamente via API REST ou a CLI oficial para o envio de artefatos de build, pacotes de log e saídas de automação.
Por que executar Gokapi na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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