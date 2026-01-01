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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Gokapi

Gokapi é um servidor de compartilhamento de arquivos de código aberto e auto-hospedado, modelado a partir do agora descontinuado Firefox Send. Ele permite que você faça upload de arquivos através de uma interface web e distribua links de download curtos e com expiração — ideal para compartilhamentos únicos onde o destinatário não tem uma conta na sua plataforma. O armazenamento pode ser em disco local ou em qualquer bucket compatível com S3, e cada link suporta expiração configurável, limites de download e senhas opcionais.

Auto-hospedar o Gokapi em seu próprio servidor VPS mantém o conteúdo compartilhado e os logs de acesso do destinatário dentro da sua própria infraestrutura, em vez de um serviço de upload SaaS. O único binário Go mantém o impacto mínimo e, ao contrário das plataformas públicas de compartilhamento de arquivos, não há canais de denúncia de abuso anunciados — apenas as pessoas para quem você envia um link podem ver o que você fez upload.

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O que você pode criar com {name}

Gokapi: principais recursos

Links de compartilhamento expirando

Cada arquivo enviado recebe uma URL curta com expiração configurável por tempo ou contagem de downloads, para que os links parem de funcionar depois que o destinatário os buscar.

Links protegidos por senha

Opcionalmente, proteja os downloads com uma senha por link para que mesmo URLs vazadas não possam ser abertas sem o segredo.

Armazenamento local ou S3

Armazene arquivos no volume local ou aponte o Gokapi para qualquer bucket compatível com S3 (AWS, Backblaze, MinIO) para armazenamento elástico e durável.

Criptografia de ponta a ponta

A criptografia opcional do lado do cliente garante que o servidor nunca veja texto simples para uploads compartilhados via links criptografados de ponta a ponta de uso único.

Contas multiusuário

Crie contas de usuário separadas para que vários membros da equipe ou familiares compartilhem uma única instância com históricos de upload isolados.

API e CLI

Envie programaticamente via API REST ou a CLI oficial para o envio de artefatos de build, pacotes de log e saídas de automação.

Por que executar Gokapi na Hostinger?

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