O GrowthBook é uma plataforma de código aberto para sinalização de recursos e testes A/B que oferece às equipes de engenharia e produto controle total sobre sua infraestrutura de experimentação. Ele se conecta diretamente ao seu data warehouse existente — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse ou PostgreSQL — para que os resultados dos experimentos sejam analisados onde seus dados já residem, sem a necessidade de direcionar eventos através de um serviço de terceiros.

Auto-hospedar o GrowthBook no seu VPS elimina o preço por usuário, mantém as configurações de experimento e os dados do usuário em sua própria infraestrutura, e permite membros de equipe e experimentos ilimitados a um custo de infraestrutura fixo — essencial para equipes em setores regulamentados ou que desenvolvem produtos sensíveis à privacidade.