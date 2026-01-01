Implante GrowthBook com instalação em um clique.
Plataforma de sinalização de recursos de código aberto e testes A/B com análise de experimentos nativa de data warehouse.
Escolha um plano VPS para GrowthBook
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com GrowthBook
O GrowthBook é uma plataforma de código aberto para sinalização de recursos e testes A/B que oferece às equipes de engenharia e produto controle total sobre sua infraestrutura de experimentação. Ele se conecta diretamente ao seu data warehouse existente — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse ou PostgreSQL — para que os resultados dos experimentos sejam analisados onde seus dados já residem, sem a necessidade de direcionar eventos através de um serviço de terceiros.
Auto-hospedar o GrowthBook no seu VPS elimina o preço por usuário, mantém as configurações de experimento e os dados do usuário em sua própria infraestrutura, e permite membros de equipe e experimentos ilimitados a um custo de infraestrutura fixo — essencial para equipes em setores regulamentados ou que desenvolvem produtos sensíveis à privacidade.
GrowthBook: principais recursos
Teste A/B Avançado
Execute experimentos com métodos estatísticos Bayesianos e frequentistas, redução de variância CUPED e testes sequenciais para chegar a conclusões mais rapidamente com maior precisão.
Gerenciamento de Bandeiras de Recurso
Direcione lançamentos de recursos por atributos de usuário, porcentagem ou sinalizadores de pré-requisito, permitindo lançamentos graduais e reversões instantâneas sem novas implantações.
Análise Nativa de Data Warehouse
Métricas de experimentos são calculadas diretamente em BigQuery, Snowflake, Redshift ou PostgreSQL, mantendo dados sensíveis em sua infraestrutura existente.
SDKs Multi-idioma
Integre o GrowthBook em qualquer stack com SDKs oficiais para React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android e muito mais.
Editor Visual de Experimentos
Lance testes A/B sem código em páginas web usando o editor visual, sem exigir alterações de engenharia no código-base do aplicativo.
Por que executar GrowthBook na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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O Plausible é uma alternativa leve ao Google Analytics, focada em privacidade e conformidade com a LGPD/GDPR
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Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.