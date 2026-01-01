Implante SuggestArr com instalação de um clique.
Mecanismo de recomendação de mídia automatizado que analisa o histórico de visualização e solicita conteúdo semelhante através do Seer.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com SuggestArr
O SuggestArr se conecta ao seu servidor de mídia (Jellyfin, Plex ou Emby) e à sua instância Seer para automatizar o ciclo de descoberta e solicitação de mídia. Ele lê o histórico de visualização recente, encontra filmes e programas de TV semelhantes via banco de dados TMDb e envia automaticamente solicitações de download em uma programação configurável — fechando o ciclo entre o que você assiste hoje e o que aparece na sua biblioteca amanhã.
Ao contrário dos fluxos de trabalho de solicitação manual, o SuggestArr funciona autonomamente. Um modo IA opcional, usando qualquer API compatível com OpenAI (incluindo Ollama local), adiciona recomendações hiperpersonalizadas com pesquisa em linguagem natural. A configuração é feita através de um assistente de interface web após a implantação — sem a necessidade de credenciais de API no momento da implantação.
SuggestArr: principais recursos
Análise do Histórico de Visualização
Lê o histórico de reprodução recente do Jellyfin, Plex ou Emby para identificar o que os usuários estão assistindo e apresentar candidatos relevantes para novas recomendações.
Solicitação Automatizada
Envia solicitações de mídia diretamente para sua instância Seer em um agendamento cron configurável, sem necessidade de intervenção manual após a configuração inicial.
Recomendações com tecnologia TMDb
Descobre títulos semelhantes usando a API do The Movie Database com filtros para gênero, classificação, ano de lançamento, idioma e disponibilidade de streaming.
Descoberta com IA
Integração opcional de LLM com OpenAI, Ollama, Gemini ou LiteLLM oferece recomendações personalizadas e permite a pesquisa de mídia em linguagem natural.
Visualizador de Logs em Tempo Real
Painel integrado com logs filtrados em tempo real mostrando exatamente o que foi recomendado, solicitado e ignorado durante cada execução de automação.
Por que executar SuggestArr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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