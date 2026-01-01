O SuggestArr se conecta ao seu servidor de mídia (Jellyfin, Plex ou Emby) e à sua instância Seer para automatizar o ciclo de descoberta e solicitação de mídia. Ele lê o histórico de visualização recente, encontra filmes e programas de TV semelhantes via banco de dados TMDb e envia automaticamente solicitações de download em uma programação configurável — fechando o ciclo entre o que você assiste hoje e o que aparece na sua biblioteca amanhã.

Ao contrário dos fluxos de trabalho de solicitação manual, o SuggestArr funciona autonomamente. Um modo IA opcional, usando qualquer API compatível com OpenAI (incluindo Ollama local), adiciona recomendações hiperpersonalizadas com pesquisa em linguagem natural. A configuração é feita através de um assistente de interface web após a implantação — sem a necessidade de credenciais de API no momento da implantação.