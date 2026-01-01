Novu é uma plataforma de infraestrutura de notificação de código aberto que oferece às equipes de produto e engenharia uma única API para enviar notificações em todos os canais — email, SMS, push, no aplicativo e chat. Em vez de integrar provedores separados para cada canal, o Novu roteia todas as notificações através de um único sistema com um construtor de fluxo de trabalho visual, preferências de canal por usuário e um registro de entrega para depurar envios com falha.

A auto-hospedagem do Novu mantém o conteúdo das notificações, os dados dos assinantes e as credenciais dos provedores inteiramente na sua própria infraestrutura. Não há taxas por notificação, nenhum dado saindo dos seus servidores e controle total sobre limites de taxa e políticas de repetição — tornando-o a escolha certa para aplicativos sensíveis à privacidade e equipes que precisam de custos de notificação previsíveis em escala.