Implante Novu com um clique.
Infraestrutura de notificação de código aberto para o envio de e-mail, SMS, notificações push e no aplicativo através de uma única API unificada.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Novu
Novu é uma plataforma de infraestrutura de notificação de código aberto que oferece às equipes de produto e engenharia uma única API para enviar notificações em todos os canais — email, SMS, push, no aplicativo e chat. Em vez de integrar provedores separados para cada canal, o Novu roteia todas as notificações através de um único sistema com um construtor de fluxo de trabalho visual, preferências de canal por usuário e um registro de entrega para depurar envios com falha.
A auto-hospedagem do Novu mantém o conteúdo das notificações, os dados dos assinantes e as credenciais dos provedores inteiramente na sua própria infraestrutura. Não há taxas por notificação, nenhum dado saindo dos seus servidores e controle total sobre limites de taxa e políticas de repetição — tornando-o a escolha certa para aplicativos sensíveis à privacidade e equipes que precisam de custos de notificação previsíveis em escala.
Novu: principais recursos
Entrega Multi-canal
Envie notificações por email, SMS, push, no aplicativo e chat através de uma única API sem integrar cada provedor separadamente.
Criador de Fluxo de Trabalho Visual
Crie sequências de notificação com várias etapas, com lógica de ramificação e atrasos, usando um editor de arrastar e soltar — sem necessidade de código.
50+ Integrações com Provedores
Conecte-se a SendGrid, Twilio, FCM, Slack e mais de 50 outros provedores com integrações pré-construídas gerenciadas inteiramente a partir da interface do painel.
Preferências de Assinatura
Permita que os usuários controlem quais canais de notificação eles recebem por tópico, reduzindo as desinscrições e melhorando o engajamento a longo prazo.
Observabilidade da Entrega
Inspecione o status de cada notificação em um log de entrega em tempo real com contagens de novas tentativas, respostas do provedor e detalhes de erro.
Por que executar Novu na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.