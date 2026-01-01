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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Gatus

Gatus é uma ferramenta de monitoramento de uptime focada em desenvolvedores e uma página de status que monitora a saúde de APIs HTTP, serviços TCP, registros DNS, alvos ICMP, hosts SSH, endpoints gRPC e certificados SSL a partir de uma configuração YAML declarativa. Ele avalia condições — códigos de status, tempos de resposta, conteúdo do corpo e expiração de certificado — e renderiza um painel em tempo real com porcentagens históricas de uptime para cada endpoint.

Hospedar o Gatus por conta própria em seu próprio VPS mantém sua infraestrutura de monitoramento independente dos serviços que ele monitora, elimina taxas SaaS por verificação e permite que você direcione alertas através de mais de 40 integrações — incluindo Slack, Discord, PagerDuty e Telegram — sem que seus dados de monitoramento saiam do seu ambiente.

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O que você pode criar com {name}

Gatus: principais recursos

Monitoramento multiprotocolo

Monitore HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC e a expiração de certificados SSL a partir de uma única configuração YAML — sem a necessidade de agentes ou código extra.

Alerta condicional

Defina condições de alerta precisas em códigos de status, tempos de resposta, campos do corpo JSON e expiração de certificado, com mais de 40 integrações, incluindo Slack e PagerDuty.

Métricas do Prometheus

Exponha a saúde e a latência do endpoint através de um endpoint /metrics para integração direta com o Grafana e sua pilha de observabilidade existente.

Selos incorporáveis

Gerar selos SVG de uptime e tempo de resposta para incorporar em READMEs do GitHub, sites de documentação ou páginas de status públicas.

Janelas de manutenção

Agende períodos de inatividade para suprimir alertas falsos durante implantações, manutenção ou interrupções conhecidas, sem alterar suas regras de alerta.

Por que executar Gatus na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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