Gatus é uma ferramenta de monitoramento de uptime focada em desenvolvedores e uma página de status que monitora a saúde de APIs HTTP, serviços TCP, registros DNS, alvos ICMP, hosts SSH, endpoints gRPC e certificados SSL a partir de uma configuração YAML declarativa. Ele avalia condições — códigos de status, tempos de resposta, conteúdo do corpo e expiração de certificado — e renderiza um painel em tempo real com porcentagens históricas de uptime para cada endpoint.

Hospedar o Gatus por conta própria em seu próprio VPS mantém sua infraestrutura de monitoramento independente dos serviços que ele monitora, elimina taxas SaaS por verificação e permite que você direcione alertas através de mais de 40 integrações — incluindo Slack, Discord, PagerDuty e Telegram — sem que seus dados de monitoramento saiam do seu ambiente.