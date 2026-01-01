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O que você pode criar com EdgeDB

O EdgeDB é um banco de dados de código aberto que reimagina o paradigma relacional. Construído sobre o comprovado motor do PostgreSQL, ele introduz um rico modelo de dados objeto-relacional, herança de esquema e EdgeQL — uma linguagem de consulta projetada para ser mais expressiva e segura que o SQL. Desenvolvedores se beneficiam de propriedades computadas, links e ferramentas de migração integradas que eliminam o gerenciamento manual de esquema.

Auto-hospedar o EdgeDB em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre a configuração do banco de dados, alocação de recursos e residência de dados. Você pode ajustar as configurações do PostgreSQL para corresponder à sua carga de trabalho, implementar estratégias de backup personalizadas e integrar com sua infraestrutura sem as restrições dos serviços de banco de dados gerenciados.

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O que você pode criar com {name}

EdgeDB: principais recursos

EdgeQL Idioma de Consulta

Uma alternativa moderna ao SQL com sintaxe intuitiva, expressões combináveis e poderosa travessia de grafo de objetos que elimina consultas complexas de múltiplas junções.

Modelo Objeto-Relacional

Defina esquemas usando tipos de objeto com herança e propriedades computadas, reduzindo a incompatibilidade de impedância entre o código do aplicativo e a camada de banco de dados.

Migrações Automáticas

Gere e aplique migrações de esquema automaticamente a partir das suas definições de esquema, eliminando scripts ALTER TABLE escritos à mão e o desvio de migração.

Interface de Administração Web

Interface integrada baseada em navegador para exploração de esquemas, consultas interativas e visualização de dados sem instalar ferramentas adicionais.

Bibliotecas de Cliente com Segurança de Tipo

Construtores de consulta oficiais para TypeScript, Python e Go geram código de acesso a banco de dados totalmente seguro em termos de tipo diretamente do seu esquema EdgeDB.

Por que executar EdgeDB na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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