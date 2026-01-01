O EdgeDB é um banco de dados de código aberto que reimagina o paradigma relacional. Construído sobre o comprovado motor do PostgreSQL, ele introduz um rico modelo de dados objeto-relacional, herança de esquema e EdgeQL — uma linguagem de consulta projetada para ser mais expressiva e segura que o SQL. Desenvolvedores se beneficiam de propriedades computadas, links e ferramentas de migração integradas que eliminam o gerenciamento manual de esquema.

Auto-hospedar o EdgeDB em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre a configuração do banco de dados, alocação de recursos e residência de dados. Você pode ajustar as configurações do PostgreSQL para corresponder à sua carga de trabalho, implementar estratégias de backup personalizadas e integrar com sua infraestrutura sem as restrições dos serviços de banco de dados gerenciados.