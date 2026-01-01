Implante EdgeDB com instalação em um clique.
Banco de dados grafo-relacional de nova geração baseado em PostgreSQL com uma linguagem de consulta moderna e modelo de dados intuitivo.
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O que você pode criar com EdgeDB
O EdgeDB é um banco de dados de código aberto que reimagina o paradigma relacional. Construído sobre o comprovado motor do PostgreSQL, ele introduz um rico modelo de dados objeto-relacional, herança de esquema e EdgeQL — uma linguagem de consulta projetada para ser mais expressiva e segura que o SQL. Desenvolvedores se beneficiam de propriedades computadas, links e ferramentas de migração integradas que eliminam o gerenciamento manual de esquema.
Auto-hospedar o EdgeDB em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre a configuração do banco de dados, alocação de recursos e residência de dados. Você pode ajustar as configurações do PostgreSQL para corresponder à sua carga de trabalho, implementar estratégias de backup personalizadas e integrar com sua infraestrutura sem as restrições dos serviços de banco de dados gerenciados.
EdgeDB: principais recursos
EdgeQL Idioma de Consulta
Uma alternativa moderna ao SQL com sintaxe intuitiva, expressões combináveis e poderosa travessia de grafo de objetos que elimina consultas complexas de múltiplas junções.
Modelo Objeto-Relacional
Defina esquemas usando tipos de objeto com herança e propriedades computadas, reduzindo a incompatibilidade de impedância entre o código do aplicativo e a camada de banco de dados.
Migrações Automáticas
Gere e aplique migrações de esquema automaticamente a partir das suas definições de esquema, eliminando scripts ALTER TABLE escritos à mão e o desvio de migração.
Interface de Administração Web
Interface integrada baseada em navegador para exploração de esquemas, consultas interativas e visualização de dados sem instalar ferramentas adicionais.
Bibliotecas de Cliente com Segurança de Tipo
Construtores de consulta oficiais para TypeScript, Python e Go geram código de acesso a banco de dados totalmente seguro em termos de tipo diretamente do seu esquema EdgeDB.
Por que executar EdgeDB na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.