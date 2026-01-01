Implante MongoDB 4 com um clique.
Banco de dados NoSQL flexível e orientado a documentos para aplicações modernas com esquemas dinâmicos e consultas poderosas.
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O que você pode criar com MongoDB 4
MongoDB é um banco de dados de documentos de código aberto líder que armazena dados em documentos flexíveis semelhantes a JSON, em vez de tabelas relacionais rígidas. A versão 4.4 oferece uma plataforma pronta para produção com transações ACID multi-documentos, um poderoso framework de agregação e escalabilidade horizontal através de sharding. Seu esquema dinâmico permite que as estruturas de dados da aplicação evoluam sem migrações complexas, tornando-o um ajuste natural para fluxos de trabalho de desenvolvimento modernos.
Executar o MongoDB em seu próprio VPS oferece desempenho de I/O dedicado, controle total da configuração e custos previsíveis em comparação com serviços de banco de dados em nuvem gerenciados. Você pode ajustar a alocação de memória, implementar estratégias de backup personalizadas e conectar qualquer aplicação usando os drivers nativos disponíveis para cada principal linguagem de programação.
MongoDB 4: principais recursos
Modelo de Dados de Documento
Armazene dados hierárquicos e aninhados em documentos únicos, em vez de espalhá-los por várias tabelas unidas, simplificando o código do aplicativo e as consultas.
Transações ACID
Transações ACID multi-documento garantem a consistência dos dados entre coleções, atendendo aos requisitos de confiabilidade de dados financeiros e de negócios críticos.
Framework de Agregação
Poderosos processos de agregação baseados em pipeline processam e transformam dados no lado do servidor, permitindo análises complexas sem mover os dados para um sistema separado.
Escalabilidade Horizontal
O sharding integrado distribui dados automaticamente entre múltiplos nós, escalando o throughput de escrita e o armazenamento à medida que seus dados crescem.
Linguagem de Consulta Rica
Suporta pesquisa de texto completo, consultas geoespaciais e filtragem complexa com índices secundários otimizados para cada padrão de acesso.
Por que executar MongoDB 4 na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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