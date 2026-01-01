MongoDB é um banco de dados de documentos de código aberto líder que armazena dados em documentos flexíveis semelhantes a JSON, em vez de tabelas relacionais rígidas. A versão 4.4 oferece uma plataforma pronta para produção com transações ACID multi-documentos, um poderoso framework de agregação e escalabilidade horizontal através de sharding. Seu esquema dinâmico permite que as estruturas de dados da aplicação evoluam sem migrações complexas, tornando-o um ajuste natural para fluxos de trabalho de desenvolvimento modernos.

Executar o MongoDB em seu próprio VPS oferece desempenho de I/O dedicado, controle total da configuração e custos previsíveis em comparação com serviços de banco de dados em nuvem gerenciados. Você pode ajustar a alocação de memória, implementar estratégias de backup personalizadas e conectar qualquer aplicação usando os drivers nativos disponíveis para cada principal linguagem de programação.