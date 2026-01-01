O WPS Office é uma suíte de produtividade de escritório completa que inclui ferramentas de edição de Writer, Planilhas, Apresentação e PDF. Ele é entregue como um aplicativo de desktop acessível pelo navegador através de streaming KasmVNC, oferecendo a você um ambiente de escritório completo de qualquer dispositivo sem instalar software localmente.

Hospedar o WPS Office em um servidor VPS oferece um espaço de trabalho persistente com seus documentos sempre disponíveis em uma URL segura. O WPS Office tem alta compatibilidade com formatos do Microsoft Office — DOCX, XLSX e PPTX — tornando-o uma suíte de escritório prática para trabalhar com arquivos de colegas que usam o Microsoft Office.