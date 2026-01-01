Implante o WPS Office com um clique.
Suíte de escritório completa com Writer, Planilha e Apresentação, acessível de qualquer navegador via seu VPS.
Escolha um plano VPS para WPS Office
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com WPS Office
O WPS Office é uma suíte de produtividade de escritório completa que inclui ferramentas de edição de Writer, Planilhas, Apresentação e PDF. Ele é entregue como um aplicativo de desktop acessível pelo navegador através de streaming KasmVNC, oferecendo a você um ambiente de escritório completo de qualquer dispositivo sem instalar software localmente.
Hospedar o WPS Office em um servidor VPS oferece um espaço de trabalho persistente com seus documentos sempre disponíveis em uma URL segura. O WPS Office tem alta compatibilidade com formatos do Microsoft Office — DOCX, XLSX e PPTX — tornando-o uma suíte de escritório prática para trabalhar com arquivos de colegas que usam o Microsoft Office.
WPS Office: principais recursos
Suíte de escritório completa
Inclui Writer (processador de texto), Planilhas (compatível com Excel), Apresentação (compatível com PowerPoint) e ferramentas de PDF em um único pacote.
Acesso via navegador
Acesse a área de trabalho completa do WPS Office de qualquer navegador via KasmVNC sem instalar software no seu dispositivo local.
Microsoft Office compatível
Abra, edite e salve arquivos DOCX, XLSX e PPTX com alta fidelidade para manter a compatibilidade com usuários do Microsoft Office.
Edição de PDF
Visualize, anote e edite documentos PDF diretamente no WPS Office sem precisar converter para outro formato primeiro.
Armazenamento persistente de documentos
Documentos e configurações persistem entre as sessões no seu servidor VPS para que seu espaço de trabalho esteja sempre exatamente como você o deixou.
Por que executar WPS Office na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.