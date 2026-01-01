Implante Fider com instalação em um clique.
Plataforma de feedback de clientes de código aberto para coletar solicitações de recursos, realizar votações da comunidade e gerenciar roteiros de produtos de forma transparente.
Escolha um plano VPS para Fider
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Fider
O Fider é uma plataforma de feedback de código aberto que preenche a lacuna entre as equipes de produto e seus usuários. Seu portal de votação público permite que os usuários enviem ideias, votem em solicitações existentes e participem de discussões — garantindo que os recursos mais valiosos sejam priorizados primeiro. As equipes podem atualizar status, comunicar decisões de roadmap e manter sua comunidade informada durante todo o ciclo de desenvolvimento.
Hospedar o Fider em seu VPS mantém todo o feedback e dados do usuário sob seu controle, elimina a precificação por usuário de alternativas hospedadas e permite que você personalize o branding e a autenticação para corresponder à identidade do seu produto.
Fider: principais recursos
Votação da Comunidade
Usuários votam em solicitações de recursos para que as equipes de produto possam priorizar objetivamente o que construir em seguida com base na demanda real, em vez das vozes mais altas.
Acompanhamento de Status
Atribua status — planejado, iniciado, concluído, recusado — para manter a comunidade informada sobre o progresso de cada sugestão.
Autenticação Flexível
Suporta opções de login por e-mail, OAuth e SSO para que os usuários possam interagir com o menor atrito, aumentando as taxas de envio e votação.
Marca Personalizada
Logos configuráveis, cores e suporte a domínio personalizado permitem que você apresente o portal de feedback como uma extensão perfeita do seu próprio produto.
Notificações por email
Notificações automatizadas mantêm os usuários engajados alertando-os quando suas sugestões recebem votos, comentários ou atualizações de status.
Por que executar Fider na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.