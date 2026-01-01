O Fider é uma plataforma de feedback de código aberto que preenche a lacuna entre as equipes de produto e seus usuários. Seu portal de votação público permite que os usuários enviem ideias, votem em solicitações existentes e participem de discussões — garantindo que os recursos mais valiosos sejam priorizados primeiro. As equipes podem atualizar status, comunicar decisões de roadmap e manter sua comunidade informada durante todo o ciclo de desenvolvimento.

Hospedar o Fider em seu VPS mantém todo o feedback e dados do usuário sob seu controle, elimina a precificação por usuário de alternativas hospedadas e permite que você personalize o branding e a autenticação para corresponder à identidade do seu produto.