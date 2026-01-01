Implante ChiefOnboarding com instalação em um clique.
Plataforma de integração de funcionários de código aberto que automatiza fluxos de trabalho de RH e integrações com o Slack para novos contratados.
Escolha um plano VPS para ChiefOnboarding
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ChiefOnboarding
ChiefOnboarding é uma plataforma de integração de funcionários gratuita e de código aberto que ajuda equipes de RH e gerentes a automatizar toda a jornada do novo contratado — desde listas de verificação de pré-integração até o provisionamento de contas e atribuição de tarefas. Novos contratados podem concluir sua integração por meio de um portal web ou diretamente via um bot do Slack, tornando o processo natural, independentemente de onde trabalham.
Hospedar o ChiefOnboarding por conta própria no seu VPS mantém os dados confidenciais dos funcionários totalmente sob seu controle, sem taxas por usuário e sem dependência de fornecedor. Ele suporta vários idiomas e fusos horários, tornando-o prático para equipes distribuídas e internacionais.
ChiefOnboarding: principais recursos
Fluxos de trabalho automatizados
Acione tarefas, lembretes e provisionamento de contas automaticamente com base em marcos de integração e cronogramas configuráveis.
Integração de bot do Slack
Novos colaboradores podem concluir tarefas e acessar recursos diretamente no Slack sem precisar mudar para um portal web separado.
Sequências de pré-embarque
Inicie o processo de integração antes do primeiro dia com listas de verificação de pré-integração automatizadas e comunicações de boas-vindas.
Suporte multilíngue
Atenda equipes distribuídas e internacionais com suporte integrado para vários idiomas e agendamento com reconhecimento de fuso horário.
Acompanhamento de tarefas e recursos
Atribua tarefas, compartilhe documentos e monitore a conclusão em toda a jornada de integração a partir de um único painel.
Por que executar ChiefOnboarding na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.