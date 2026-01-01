ChiefOnboarding é uma plataforma de integração de funcionários gratuita e de código aberto que ajuda equipes de RH e gerentes a automatizar toda a jornada do novo contratado — desde listas de verificação de pré-integração até o provisionamento de contas e atribuição de tarefas. Novos contratados podem concluir sua integração por meio de um portal web ou diretamente via um bot do Slack, tornando o processo natural, independentemente de onde trabalham.

Hospedar o ChiefOnboarding por conta própria no seu VPS mantém os dados confidenciais dos funcionários totalmente sob seu controle, sem taxas por usuário e sem dependência de fornecedor. Ele suporta vários idiomas e fusos horários, tornando-o prático para equipes distribuídas e internacionais.