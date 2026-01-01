Implante Daptin com instalação em um clique.
CMS headless de código aberto que expõe qualquer modelo de dados através de APIs REST e GraphQL geradas automaticamente.
Escolha um plano VPS para Daptin
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Daptin
O Daptin é um backend-as-a-service de código aberto que transforma qualquer modelo de dados em uma API REST e GraphQL completa, com autenticação de usuário, permissões baseadas em função e máquinas de estado integradas. Em vez de escrever manipuladores de endpoint, você define entidades e relacionamentos em YAML ou JSON, e o Daptin gera automaticamente a interface CRUD completa, o painel e a especificação OpenAPI.
Hospedar o Daptin em seu próprio VPS mantém os registros de usuário, credenciais OAuth e ativos carregados inteiramente sob seu controle, sem taxas por solicitação. A implantação de binário único inclui suporte integrado para SQLite, PostgreSQL e MySQL, além de adaptadores de armazenamento com rclone para colunas de arquivos sincronizadas na nuvem e pacotes de marketplace integrados para habilitar recursos seletivamente.
Daptin: principais recursos
APIs geradas automaticamente
Defina entidades em YAML ou JSON e o Daptin expõe instantaneamente endpoints REST, um esquema GraphQL e uma especificação OpenAPI — nenhum código de manipulador é necessário.
Backend multi-banco de dados
Execute a mesma instância Daptin contra SQLite para inícios rápidos, ou escale para PostgreSQL e MySQL sem alterar uma única linha de definições de modelo.
Autenticação e permissões
Gerenciamento de usuários integrado, login social OAuth2, autorização JWT e permissões granulares por linha eliminam a necessidade de um serviço de identidade separado.
Ações e máquinas de estado
Modele fluxos de trabalho de negócios diretamente dentro do Daptin usando cadeias de ação e máquinas de estado finito, substituindo o código de servidor personalizado para orquestração CRUD típica.
Sincronização de armazenamento em nuvem
Colunas de ativos armazenam arquivos através de provedores com suporte rclone, permitindo que você sincronize uploads para S3, Google Drive, Dropbox e dezenas de outros backends, prontos para uso.
Por que executar Daptin na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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