O Daptin é um backend-as-a-service de código aberto que transforma qualquer modelo de dados em uma API REST e GraphQL completa, com autenticação de usuário, permissões baseadas em função e máquinas de estado integradas. Em vez de escrever manipuladores de endpoint, você define entidades e relacionamentos em YAML ou JSON, e o Daptin gera automaticamente a interface CRUD completa, o painel e a especificação OpenAPI.

Hospedar o Daptin em seu próprio VPS mantém os registros de usuário, credenciais OAuth e ativos carregados inteiramente sob seu controle, sem taxas por solicitação. A implantação de binário único inclui suporte integrado para SQLite, PostgreSQL e MySQL, além de adaptadores de armazenamento com rclone para colunas de arquivos sincronizadas na nuvem e pacotes de marketplace integrados para habilitar recursos seletivamente.