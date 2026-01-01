Implante Ghostfolio com instalação em um clique.
Painel de gestão de patrimônio de código aberto focado em privacidade para rastrear investimentos em ações, ETFs e criptomoedas.
Escolha um plano VPS para Ghostfolio
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Ghostfolio
O Ghostfolio é um painel de controle de finanças pessoais de código aberto que consolida seu portfólio de investimentos em diversas classes de ativos — ações, ETFs, criptomoedas e muito mais — em uma única visualização unificada. Ele oferece análises detalhadas de desempenho, retornos ponderados pelo tempo e dados de mercado em tempo real sem enviar seus dados financeiros para serviços de terceiros.
A auto-hospedagem do Ghostfolio em seu VPS lhe dá total controle sobre informações financeiras sensíveis. Esta implantação inclui PostgreSQL para armazenamento de dados durável e Redis para cache, garantindo cálculos rápidos de portfólio e desempenho confiável à medida que seu histórico de transações cresce.
Ghostfolio: principais recursos
Rastreamento de múltiplos ativos
Monitore ações, ETFs, criptomoedas, títulos e ativos alternativos em um painel de portfólio unificado.
Analytics de desempenho
Retornos detalhados ponderados pelo tempo, taxa interna de retorno e métricas de desempenho anualizadas ajudam você a avaliar suas decisões de investimento.
Design que prioriza a privacidade
Todos os dados financeiros permanecem no seu próprio servidor — sem acesso de terceiros à nuvem ao seu portfólio ou histórico de transações.
Acompanhamento de dividendos
Acompanhe a receita de dividendos e distribuições em todas as participações com relatórios de receita e cálculos de rendimento.
Importar CSV
Importe transações de arquivos CSV e diversas plataformas de corretagem para integrar rapidamente o histórico do seu portfólio existente.
Por que executar Ghostfolio na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.