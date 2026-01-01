O Ghostfolio é um painel de controle de finanças pessoais de código aberto que consolida seu portfólio de investimentos em diversas classes de ativos — ações, ETFs, criptomoedas e muito mais — em uma única visualização unificada. Ele oferece análises detalhadas de desempenho, retornos ponderados pelo tempo e dados de mercado em tempo real sem enviar seus dados financeiros para serviços de terceiros.

A auto-hospedagem do Ghostfolio em seu VPS lhe dá total controle sobre informações financeiras sensíveis. Esta implantação inclui PostgreSQL para armazenamento de dados durável e Redis para cache, garantindo cálculos rápidos de portfólio e desempenho confiável à medida que seu histórico de transações cresce.