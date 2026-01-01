Implante o Jitsu com um clique.
Plataforma de dados do cliente de código aberto que captura eventos de produto e os transmite para seu data warehouse, ferramentas de marketing e APIs em tempo real.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Jitsu
Jitsu é uma plataforma de dados de clientes de código aberto construída para engenheiros como uma alternativa auto-hospedada ao Segment. Ela captura eventos de produtos e sites através de SDKs nativos, os processa com funções JavaScript serverless e encaminha os resultados para data warehouses, ferramentas de marketing e endpoints HTTP personalizados com latência de sub-segundo.
Auto-hospedar o Jitsu no seu VPS mantém cada payload de evento, identificador de cliente e configuração de pipeline na sua própria infraestrutura — sem precificação por evento, sem limites de MTU e sem aprisionamento tecnológico. Esta implantação agrupa o pipeline de eventos completo do Jitsu (console, ingest, rotor e bulker) juntamente com PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB e Redpanda, oferecendo a você um CDP pronto para produção em uma única pilha Compose.
Jitsu: principais recursos
Transmissão de eventos em tempo real
Encaminha eventos capturados para depósitos de dados e destinos SaaS em segundos, impulsionando painéis em tempo real, públicos e análises de produto.
Destinos de armazenamento nativos
Carrega eventos diretamente para Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres e S3 com gerenciamento de esquema integrado — nenhuma ferramenta ETL separada é necessária.
Funções JavaScript
Filtrar, enriquecer e remodelar eventos usando funções JavaScript personalizadas que são executadas no lado do servidor antes que os eventos cheguem aos destinos.
Conectores de Fonte
Extraia dados de bancos de dados, APIs SaaS e arquivos usando conectores Singer e Airbyte para ingestão em lote juntamente com fluxos em tempo real.
Armazenamento de perfil de usuário
Manter perfis unificados de visitantes e usuários no MongoDB para casos de uso de resolução de identidade entre dispositivos, segmentação e personalização.
Privacidade auto-hospedada
Mantenha os dados de eventos de clientes, identificadores e PII dentro do seu próprio VPS — o Jitsu nunca se conecta a servidores externos e não adiciona fornecedores terceirizados ao seu pipeline de dados.
Por que executar Jitsu na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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