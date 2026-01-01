Jitsu é uma plataforma de dados de clientes de código aberto construída para engenheiros como uma alternativa auto-hospedada ao Segment. Ela captura eventos de produtos e sites através de SDKs nativos, os processa com funções JavaScript serverless e encaminha os resultados para data warehouses, ferramentas de marketing e endpoints HTTP personalizados com latência de sub-segundo.

Auto-hospedar o Jitsu no seu VPS mantém cada payload de evento, identificador de cliente e configuração de pipeline na sua própria infraestrutura — sem precificação por evento, sem limites de MTU e sem aprisionamento tecnológico. Esta implantação agrupa o pipeline de eventos completo do Jitsu (console, ingest, rotor e bulker) juntamente com PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB e Redpanda, oferecendo a você um CDP pronto para produção em uma única pilha Compose.