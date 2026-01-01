Homebridge é um servidor Node.js leve que emula a API HomeKit do iOS, permitindo o controle pela Siri e a integração com o app Casa para milhares de dispositivos que não suportam nativamente o ecossistema da Apple. Com mais de 2.000 plugins desenvolvidos pela comunidade, ele faz a ponte entre luzes inteligentes, termostatos, câmeras e sistemas de segurança de marcas como Ring, Nest, TP-Link e Tuya em uma experiência HomeKit unificada.

Executar o Homebridge em um VPS garante disponibilidade 24 horas para suas automações HomeKit, independentemente das condições de energia local ou de rede, com configuração de plugin persistente e acesso remoto confiável de qualquer lugar do mundo.