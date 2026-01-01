Implante Homebridge com instalação em um clique.
Ponte HomeKit leve que conecta dispositivos inteligentes não compatíveis com Apple ao Siri e ao aplicativo Casa da Apple via plugins.
Escolha um plano VPS para Homebridge
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Homebridge
Homebridge é um servidor Node.js leve que emula a API HomeKit do iOS, permitindo o controle pela Siri e a integração com o app Casa para milhares de dispositivos que não suportam nativamente o ecossistema da Apple. Com mais de 2.000 plugins desenvolvidos pela comunidade, ele faz a ponte entre luzes inteligentes, termostatos, câmeras e sistemas de segurança de marcas como Ring, Nest, TP-Link e Tuya em uma experiência HomeKit unificada.
Executar o Homebridge em um VPS garante disponibilidade 24 horas para suas automações HomeKit, independentemente das condições de energia local ou de rede, com configuração de plugin persistente e acesso remoto confiável de qualquer lugar do mundo.
Homebridge: principais recursos
2.000+ Plugins de Dispositivos
Plugins da comunidade cobrem praticamente todas as marcas e protocolos de casa inteligente, permitindo que você adicione qualquer dispositivo ao HomeKit sem substituir o hardware.
Interface de Configuração Web
Homebridge Config UI X fornece uma interface baseada em navegador para instalar plugins, gerenciar dispositivos e visualizar logs sem acesso por linha de comando.
Modo Bridge Filho
Isole plugins em pontes filhas separadas para evitar que um plugin com mau funcionamento derrube toda a sua configuração do HomeKit.
Atualizações automáticas de Plugin
Descubra, instale e atualize plugins diretamente da interface web para manter as integrações de dispositivos atualizadas sem sessões SSH manuais.
Backup e Restaurar
A funcionalidade de backup integrada protege suas configurações de plugin e dados de emparelhamento do HomeKit contra perda acidental.
Por que executar Homebridge na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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