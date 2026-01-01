O CKAN é o principal sistema de gerenciamento de dados de código aberto usado por governos nacionais, regionais e municipais, juntamente com instituições de pesquisa, para alimentar portais de dados públicos. Ele combina um catálogo de conjuntos de dados estruturados, esquemas de metadados ricos, um backend de pesquisa de texto completo e um DataStore tabular que expõe arquivos CSV e Excel carregados através de uma API REST consultável.

Hospedar o CKAN em seu próprio VPS mantém cada conjunto de dados, estrutura organizacional e token de API sob seu controle, sem taxas por conjunto de dados e sem acesso de terceiros aos seus registros. A plataforma é altamente extensível através de centenas de plugins da comunidade que cobrem coleta de dados (harvesting), dados espaciais, troca DCAT, single sign-on e esquemas personalizados.