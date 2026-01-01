Implante CKAN com instalação em um clique.
Plataforma de portal de dados de código aberto para publicar, compartilhar e descobrir conjuntos de dados de pesquisa e governamentais.
Escolha um plano VPS para CKAN
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com CKAN
O CKAN é o principal sistema de gerenciamento de dados de código aberto usado por governos nacionais, regionais e municipais, juntamente com instituições de pesquisa, para alimentar portais de dados públicos. Ele combina um catálogo de conjuntos de dados estruturados, esquemas de metadados ricos, um backend de pesquisa de texto completo e um DataStore tabular que expõe arquivos CSV e Excel carregados através de uma API REST consultável.
Hospedar o CKAN em seu próprio VPS mantém cada conjunto de dados, estrutura organizacional e token de API sob seu controle, sem taxas por conjunto de dados e sem acesso de terceiros aos seus registros. A plataforma é altamente extensível através de centenas de plugins da comunidade que cobrem coleta de dados (harvesting), dados espaciais, troca DCAT, single sign-on e esquemas personalizados.
CKAN: principais recursos
Catálogo de dados ricos
Organize conjuntos de dados em grupos e organizações com esquemas de metadados personalizados, tags, licenças e histórico de revisão completo por recurso.
API Consultável do DataStore
Arquivos CSV e Excel carregados são enviados para um Armazenamento de Dados baseado em PostgreSQL que expõe filtragem, ordenação e consultas SQL via REST.
Pesquisa com tecnologia Solr
Um índice Solr dedicado oferece pesquisa facetada rápida em títulos, descrições, tags e campos personalizados, mesmo em portais com milhões de registros.
Coletores e DCAT
Extraia metadados de outros endpoints CKAN, CSW e DCAT para federar conjuntos de dados entre instituições sem a necessidade de inserção manual.
Permissões granulares
Funções baseadas na organização permitem controlar quem pode criar, editar e publicar conjuntos de dados, com estados de visibilidade público, privado e rascunho por recurso.
Por que executar CKAN na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.