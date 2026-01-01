Implante Krayin CRM com um clique.
CRM Laravel de código aberto para gerenciar leads, contatos, pipelines e relacionamentos com clientes de ponta a ponta.
Escolha um plano VPS para Krayin CRM
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.
O pagamento pode ser parcelado em até 12x
O que você pode criar com Krayin CRM
Krayin CRM é um framework de gerenciamento de relacionamento com o cliente gratuito e de código aberto, construído em Laravel e Vue.js. Ele oferece às equipes de vendas um ambiente de trabalho completo para o ciclo de vida do cliente — desde a captura e qualificação de leads até o acompanhamento do pipeline, geração de orçamentos e atividades pós-venda — sem licenciamento por usuário ou dependência de fornecedor.
Hospedar o Krayin em seu próprio servidor VPS mantém cada lead, contato, troca de e-mails e dado de receita dentro da infraestrutura que você controla, e permite que os desenvolvedores estendam o CRM através de pacotes Laravel, atributos personalizados e APIs REST para corresponder à forma como sua equipe realmente vende.
Krayin CRM: principais recursos
Funis de vendas visuais
Arraste leads por meio de estágios Kanban personalizáveis para que representantes e gerentes sempre vejam o status do negócio rapidamente.
Gerenciamento de leads
Capture leads de formulários web, atribua responsáveis, classifique por fonte e converta prospects qualificados em contas e orçamentos.
Atributos personalizados
Adicione campos personalizados a leads, contatos, organizações e orçamentos sem tocar no código, adaptando o CRM ao seu processo de vendas.
Cotações e produtos
Gerar orçamentos personalizados a partir de um catálogo de produtos integrado com regras de impostos e descontos, e depois acompanhá-los até o fechamento da venda.
E-mail e atividades
Registre chamadas, reuniões e e-mails em qualquer registro, com visualizações de calendário e lembretes de acompanhamento para manter os negócios em andamento.
Formulários web e APIs
Publique formulários web incorporáveis para captura de leads e use a REST API para sincronizar dados com sua stack de marketing existente.
Por que executar Krayin CRM na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Localização recomendada do servidor:
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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