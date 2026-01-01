Krayin CRM é um framework de gerenciamento de relacionamento com o cliente gratuito e de código aberto, construído em Laravel e Vue.js. Ele oferece às equipes de vendas um ambiente de trabalho completo para o ciclo de vida do cliente — desde a captura e qualificação de leads até o acompanhamento do pipeline, geração de orçamentos e atividades pós-venda — sem licenciamento por usuário ou dependência de fornecedor.

Hospedar o Krayin em seu próprio servidor VPS mantém cada lead, contato, troca de e-mails e dado de receita dentro da infraestrutura que você controla, e permite que os desenvolvedores estendam o CRM através de pacotes Laravel, atributos personalizados e APIs REST para corresponder à forma como sua equipe realmente vende.