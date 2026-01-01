Downtify é um aplicativo de download de música auto-hospedado que une os ricos metadados do Spotify com a biblioteca de áudio do YouTube. Cole qualquer link do Spotify — uma única faixa, um álbum ou uma playlist inteira — e o Downtify busca o áudio e enriquece o arquivo resultante com arte do álbum, informações do artista, números de faixa, letras e tags de gênero automaticamente.

A interface web é intencionalmente minimalista: envie uma URL, receba um arquivo de áudio totalmente marcado. Os arquivos baixados são armazenados em um volume persistente, facilitando a integração da coleção com qualquer gerenciador de biblioteca de mídia. Notificações na área de trabalho alertam você quando grandes downloads são concluídos. A auto-hospedagem oferece controle total sobre sua biblioteca de música, sem depender da disponibilidade de streaming ou de taxas por stream.