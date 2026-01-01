Implante Downtify com um clique.
Baixador de música que extrai áudio do YouTube usando links do Spotify, marcando arquivos automaticamente com metadados, capa do álbum e letras.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Downtify
Downtify é um aplicativo de download de música auto-hospedado que une os ricos metadados do Spotify com a biblioteca de áudio do YouTube. Cole qualquer link do Spotify — uma única faixa, um álbum ou uma playlist inteira — e o Downtify busca o áudio e enriquece o arquivo resultante com arte do álbum, informações do artista, números de faixa, letras e tags de gênero automaticamente.
A interface web é intencionalmente minimalista: envie uma URL, receba um arquivo de áudio totalmente marcado. Os arquivos baixados são armazenados em um volume persistente, facilitando a integração da coleção com qualquer gerenciador de biblioteca de mídia. Notificações na área de trabalho alertam você quando grandes downloads são concluídos. A auto-hospedagem oferece controle total sobre sua biblioteca de música, sem depender da disponibilidade de streaming ou de taxas por stream.
Downtify: principais recursos
Downloads de links do Spotify
Aceita URLs do Spotify para faixas individuais, álbuns e playlists, então busca o áudio correspondente do YouTube automaticamente.
Marcação automática de metadados
Incorpora capa do álbum, letras, detalhes do artista, números das faixas e tags de gênero em cada arquivo baixado para uma organização limpa da biblioteca.
Suporte a playlists em lote
Baixa álbuns e playlists inteiros em uma única operação, gerenciando a fila e o acompanhamento do progresso em segundo plano.
Notificações do Desktop
Alerta você quando os downloads são concluídos para que você possa continuar com outros trabalhos enquanto grandes lotes são processados.
Armazenamento persistente
Salva todos os downloads em um volume dedicado que sobrevive a reinicializações de contêineres e se integra com ferramentas externas de biblioteca de mídia.
Por que executar Downtify na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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