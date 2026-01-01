Kaneo é uma aplicação de gerenciamento de projetos auto-hospedada que se concentra em fornecer o que as equipes precisam sem complexidade desnecessária. Ela organiza o trabalho através de projetos, tarefas e quadros kanban, com colaboração em tempo real via conexões WebSocket para que os membros da equipe vejam as atualizações sem precisar recarregar a página.

Ao contrário das ferramentas de gerenciamento de projetos empresariais que adicionam camadas de recursos raramente usados, Kaneo é construído em torno de uma interface mínima. Ele se integra com repositórios GitHub para vincular alterações de código a tarefas de projeto, e suporta GitHub OAuth para que as equipes possam se autenticar com contas de desenvolvedor existentes. Todos os dados do projeto são armazenados em um banco de dados PostgreSQL em sua própria infraestrutura.