Implante Kaneo com um clique.
Ferramenta de gerenciamento de projetos de código aberto desenvolvida para simplicidade, com quadros Kanban, acompanhamento de tarefas e integração com GitHub.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Kaneo
Kaneo é uma aplicação de gerenciamento de projetos auto-hospedada que se concentra em fornecer o que as equipes precisam sem complexidade desnecessária. Ela organiza o trabalho através de projetos, tarefas e quadros kanban, com colaboração em tempo real via conexões WebSocket para que os membros da equipe vejam as atualizações sem precisar recarregar a página.
Ao contrário das ferramentas de gerenciamento de projetos empresariais que adicionam camadas de recursos raramente usados, Kaneo é construído em torno de uma interface mínima. Ele se integra com repositórios GitHub para vincular alterações de código a tarefas de projeto, e suporta GitHub OAuth para que as equipes possam se autenticar com contas de desenvolvedor existentes. Todos os dados do projeto são armazenados em um banco de dados PostgreSQL em sua própria infraestrutura.
Kaneo: principais recursos
Quadros de Tarefas Kanban
Visualize o trabalho do projeto como cartões de tarefas móveis pelas colunas do fluxo de trabalho, proporcionando a toda a equipe uma visão compartilhada do que está em andamento e do que foi concluído.
Integração com GitHub
Conecte repositórios GitHub a projetos e sincronize a atividade do código diretamente na linha do tempo do projeto sem alternar entre ferramentas.
Colaboração em Tempo Real
As conexões WebSocket enviam atualizações do quadro para todos os membros ativos da equipe instantaneamente, de modo que o quadro sempre reflita o estado atual sem a necessidade de atualizações manuais.
Login OAuth do GitHub
Membros da equipe fazem login com suas contas GitHub existentes, eliminando a necessidade de gerenciar um conjunto separado de credenciais para a ferramenta do projeto.
Minimalista por natureza
Kaneo entrega apenas os recursos que as equipes realmente usam — projetos, tarefas e quadros — sem a sobrecarga de configuração de alternativas de nível empresarial.
Por que executar Kaneo na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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