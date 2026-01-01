Implante o GitIngest com um clique.
Ferramenta de desenvolvedor que converte repositórios Git em formatos de texto otimizados prontos para análise de IA e LLM.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com GitIngest
O GitIngest conecta bases de código tradicionais e fluxos de trabalho de desenvolvimento assistidos por IA, transformando repositórios Git inteiros em texto estruturado e com eficiência de tokens que modelos de linguagem podem processar de forma eficaz. Ele extrai código com formatação inteligente, respeita os padrões gitignore e fornece estimativas de contagem de tokens para que os desenvolvedores possam planejar os custos da API antes de enviar grandes extrações.
A auto-hospedagem do GitIngest garante que o código-fonte proprietário nunca passe por servidores externos. Ao contrário do serviço público, sua própria instância não impõe limites de taxa, permitindo o processamento ilimitado de repositórios para equipes com grandes necessidades de desenvolvimento assistido por IA.
GitIngest: principais recursos
Conversão de repositório para LLM
Transforma repositórios Git inteiros em texto estruturado otimizado para modelos de linguagem, preservando o contexto do código sem copiar e colar manualmente.
Estimativa de contagem de Token
Exibe a contagem de tokens e estatísticas de tamanho do extrato antes de enviar para uma API LLM, ajudando a estimar os custos antecipadamente.
Suporte a repositório privado
A integração do token de acesso pessoal do GitHub permite o processamento seguro de repositórios privados e proprietários.
Extração seletiva
Extraia diretórios ou módulos específicos para análise de IA focada, em vez de enviar uma base de código grande e inteira.
Filtragem inteligente
Exclui automaticamente arquivos binários e respeita os padrões gitignore para produzir uma saída de texto limpa e relevante.
Por que executar GitIngest na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.