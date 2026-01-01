O GitIngest conecta bases de código tradicionais e fluxos de trabalho de desenvolvimento assistidos por IA, transformando repositórios Git inteiros em texto estruturado e com eficiência de tokens que modelos de linguagem podem processar de forma eficaz. Ele extrai código com formatação inteligente, respeita os padrões gitignore e fornece estimativas de contagem de tokens para que os desenvolvedores possam planejar os custos da API antes de enviar grandes extrações.

A auto-hospedagem do GitIngest garante que o código-fonte proprietário nunca passe por servidores externos. Ao contrário do serviço público, sua própria instância não impõe limites de taxa, permitindo o processamento ilimitado de repositórios para equipes com grandes necessidades de desenvolvimento assistido por IA.