Meteroid é uma plataforma de faturamento de código aberto construída para empresas SaaS modernas que precisam de controle total sobre como precificam, medem e faturam seus clientes. Ela gerencia assinaturas, precificação baseada em uso, planos híbridos, testes gratuitos, cupons e direitos adquiridos através de uma única API e interface de administração, eliminando a necessidade de juntar o Stripe Billing, um serviço de medição e uma camada de faturamento própria.

Hospedar o Meteroid por conta própria mantém os dados do cliente, a lógica de precificação e os registros de receita dentro do seu próprio VPS, sem taxas por evento de fornecedores de faturamento terceirizados. A implantação vem com PostgreSQL, ClickHouse para análise de medição de alto volume e Redpanda para streaming de eventos.