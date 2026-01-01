Implante o Meteroid com instalação em um clique.
Infraestrutura de precificação e faturamento de código aberto para SaaS — assinaturas, medição baseada em uso, faturamento e análise de receita.
Escolha um plano VPS para Meteroid
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Meteroid
Meteroid é uma plataforma de faturamento de código aberto construída para empresas SaaS modernas que precisam de controle total sobre como precificam, medem e faturam seus clientes. Ela gerencia assinaturas, precificação baseada em uso, planos híbridos, testes gratuitos, cupons e direitos adquiridos através de uma única API e interface de administração, eliminando a necessidade de juntar o Stripe Billing, um serviço de medição e uma camada de faturamento própria.
Hospedar o Meteroid por conta própria mantém os dados do cliente, a lógica de precificação e os registros de receita dentro do seu próprio VPS, sem taxas por evento de fornecedores de faturamento terceirizados. A implantação vem com PostgreSQL, ClickHouse para análise de medição de alto volume e Redpanda para streaming de eventos.
Meteroid: principais recursos
Gerenciamento de Assinatura
Gerencie planos recorrentes, testes gratuitos, upgrades, downgrades e preços antigos através de uma única interface de administração e API REST.
Medição baseada no uso
Transmita eventos de produto para o ClickHouse e fature com base em dimensões medidas como chamadas de API, assentos ou armazenamento, com ingestão em subsegundos.
Faturamento automatizado
Gerar faturas com rateio preciso em cada ciclo de faturamento e entregá-las através de webhooks ou processadores de pagamento downstream.
Modelos de preços híbridos
Combine taxas fixas, cobranças por assento, uso escalonado e itens avulsos no mesmo plano, sem código de faturamento personalizado.
Receita Analytics
Acompanhe MRR, churn, expansão e retenção de coorte com painéis integrados, alimentados pelos seus dados de faturamento em tempo real.
APIs REST e gRPC abertas
Integre o Meteroid ao seu produto com APIs REST e gRPC de primeira classe e evite ficar preso a um fornecedor de faturamento fechado.
Por que executar Meteroid na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.