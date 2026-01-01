Implante Plane com instalação em um clique.
Plataforma de gerenciamento de projetos de código aberto para acompanhamento de problemas, ciclos de sprint e roadmaps de produto — uma alternativa auto-hospedada ao Jira e Linear.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Plane
Plane é uma poderosa plataforma de gerenciamento de projetos de código aberto que serve como uma alternativa moderna a Jira, Linear, Monday.com e ClickUp. As equipes rastreiam problemas, executam ciclos de sprint com gráficos de burndown, planejam roteiros de produtos e colaboram em tempo real — tudo sem precificação por usuário ou dados saindo da sua infraestrutura.
A implantação auto-hospedada inclui PostgreSQL, cache Valkey, fila de mensagens RabbitMQ e armazenamento de objetos MinIO para uma configuração totalmente autônoma. Ao contrário das ferramentas de projeto SaaS que cobram por licença, executar o Plane no seu VPS oferece usuários e projetos ilimitados a um custo de infraestrutura fixo com propriedade total dos dados.
Plane: principais recursos
Acompanhamento de Problemas
Crie e gerencie itens de trabalho com texto rico, anexos de arquivo, sub-tarefas e referências entre projetos em uma visualização centralizada.
Ciclos de Sprint
Execute sprints ágeis com gráficos de burndown e acompanhamento do ritmo da equipe para manter a cadência de desenvolvimento dentro do cronograma.
Roteiros de Produto
Planeje e comunique a direção do produto com roteiros visuais que se conectam diretamente aos problemas e módulos que entregam cada marco.
Colaboração em Tempo Real
Atualizações em tempo real garantem que cada membro da equipe veja o status mais recente do problema, comentários e atribuições sem atualizações manuais.
Visualizações personalizáveis
Crie visualizações de quadro, lista e calendário filtradas que podem ser salvas e compartilhadas com a equipe para uma visibilidade consistente do projeto.
Módulos e Analytics
Agrupe problemas relacionados em módulos para projetos complexos e acompanhe o progresso com análises integradas e visualizações de tendências.
Por que executar Plane na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.