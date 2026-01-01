Plane é uma poderosa plataforma de gerenciamento de projetos de código aberto que serve como uma alternativa moderna a Jira, Linear, Monday.com e ClickUp. As equipes rastreiam problemas, executam ciclos de sprint com gráficos de burndown, planejam roteiros de produtos e colaboram em tempo real — tudo sem precificação por usuário ou dados saindo da sua infraestrutura.

A implantação auto-hospedada inclui PostgreSQL, cache Valkey, fila de mensagens RabbitMQ e armazenamento de objetos MinIO para uma configuração totalmente autônoma. Ao contrário das ferramentas de projeto SaaS que cobram por licença, executar o Plane no seu VPS oferece usuários e projetos ilimitados a um custo de infraestrutura fixo com propriedade total dos dados.