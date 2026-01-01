Wavelog é um aplicativo moderno de registro de rádio amador baseado na web para rastrear QSOs e gerenciar o progresso de prêmios nos programas DXCC, IOTA, SOTA e POTA. Ele se integra diretamente com LoTW, eQSL e serviços de consulta de callbook, e suporta controle de rádio CAT para registro automatizado durante as sessões de operação.

Hospedar o Wavelog em um VPS por conta própria mantém seus dados de logbook privados e acessíveis de qualquer navegador ou dispositivo móvel, sem dependência de nuvem de terceiros. O registro de concursos, a integração com cluster DX, a exportação ADIF e Cabrillo, e o suporte para múltiplos operadores o tornam uma solução completa de registro de estação para operadores de rádio amador sérios.