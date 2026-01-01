Implante Wavelog com instalação em um clique.
Aplicativo de registro de rádio amador baseado na web para rastrear QSOs, gerenciar prêmios e integrar com LoTW e eQSL.
Escolha um plano VPS para Wavelog
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Wavelog
Wavelog é um aplicativo moderno de registro de rádio amador baseado na web para rastrear QSOs e gerenciar o progresso de prêmios nos programas DXCC, IOTA, SOTA e POTA. Ele se integra diretamente com LoTW, eQSL e serviços de consulta de callbook, e suporta controle de rádio CAT para registro automatizado durante as sessões de operação.
Hospedar o Wavelog em um VPS por conta própria mantém seus dados de logbook privados e acessíveis de qualquer navegador ou dispositivo móvel, sem dependência de nuvem de terceiros. O registro de concursos, a integração com cluster DX, a exportação ADIF e Cabrillo, e o suporte para múltiplos operadores o tornam uma solução completa de registro de estação para operadores de rádio amador sérios.
Wavelog: principais recursos
Rastreamento de prêmios
Acompanhe o progresso em direção a DXCC, IOTA, SOTA, POTA e outros grandes programas de premiação de rádio amador a partir dos dados do seu logbook.
Sincronização LoTW e eQSL
Carregue e confirme QSOs automaticamente com LoTW e eQSL para crédito de premiação eletrônica sem envio manual.
Controle de rádio CAT
Conecte-se ao seu rádio via interface CAT para preencher automaticamente os campos de banda, modo e frequência durante a operação ao vivo.
Registro de concurso
Registrar QSOs de concurso com rastreamento de intercâmbio e verificação de duplicatas para operação competitiva de rádio amador.
Exportação ADIF
Exporte seu log completo no formato ADIF ou Cabrillo para uso com outros softwares de registro ou sistemas de submissão de prêmios.
Por que executar Wavelog na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.