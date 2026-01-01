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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Apache Zeppelin

Apache Zeppelin é um notebook web de código aberto construído para análise de dados interativa e em larga escala em mecanismos como Apache Spark, Flink e Hive. Ao contrário dos notebooks de linguagem única, o Zeppelin usa uma arquitetura de interpretador plugável que permite que uma única nota misture parágrafos Scala, SQL, Python, R e shell com dados compartilhados, com resultados passados entre as linguagens através de um formato de tabela integrado.

Hospedar o Zeppelin por conta própria em um VPS mantém notebooks, conexões de conjunto de dados e credenciais de interpretador dentro do seu próprio ambiente, remove a precificação por usuário de serviços de notebook gerenciados e oferece controle total sobre a configuração do Spark, memória JVM e gerenciamento de dependências.

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O que você pode criar com {name}

Apache Zeppelin: principais recursos

Parágrafos multilíngues

Misture Scala, SQL, Python, R, Markdown e shell em uma única nota usando interpretadores Zeppelin, com resultados compartilhados entre as linguagens.

Integração nativa do Spark

Conecte-se ao Apache Spark pronto para usar para processamento de dados distribuído, aprendizado de máquina e cargas de trabalho de streaming sem configuração manual.

Visualizações integradas

Transforme qualquer resultado de SQL ou DataFrame em gráficos de barra, linha, pizza, dispersão ou tabela dinâmica com zero código de plotagem e entradas de formulário dinâmicas.

Ecossistema do interpretador

Consultar bancos de dados JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch e muitos outros sistemas através de interpretadores plugáveis configurados por nota.

Cadernos colaborativos

Compartilhe notas ao vivo via URL, incorpore-as em painéis e agende-as com o executor cron integrado para relatórios automatizados.

Por que executar Apache Zeppelin na Hostinger?

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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