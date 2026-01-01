Apache Zeppelin é um notebook web de código aberto construído para análise de dados interativa e em larga escala em mecanismos como Apache Spark, Flink e Hive. Ao contrário dos notebooks de linguagem única, o Zeppelin usa uma arquitetura de interpretador plugável que permite que uma única nota misture parágrafos Scala, SQL, Python, R e shell com dados compartilhados, com resultados passados entre as linguagens através de um formato de tabela integrado.

Hospedar o Zeppelin por conta própria em um VPS mantém notebooks, conexões de conjunto de dados e credenciais de interpretador dentro do seu próprio ambiente, remove a precificação por usuário de serviços de notebook gerenciados e oferece controle total sobre a configuração do Spark, memória JVM e gerenciamento de dependências.