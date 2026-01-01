Implante Faraday com um clique.
Plataforma de código aberto para gerenciamento de vulnerabilidades que centraliza os achados de segurança e otimiza a correção para equipes de segurança.
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O que você pode criar com Faraday
Faraday é uma plataforma de gerenciamento de vulnerabilidades de nível empresarial que oferece às equipes de segurança um espaço de trabalho unificado para descobrir, rastrear e corrigir vulnerabilidades em toda a sua infraestrutura. Ela se integra com mais de 80 ferramentas de segurança, importando e normalizando automaticamente dados de varredura de vários scanners e frameworks de teste para que as equipes possam focar na análise em vez da manipulação manual de dados.
Hospedar o Faraday em seu VPS garante que as descobertas de segurança sensíveis e os rastros de auditoria permaneçam sob seu controle total — atendendo a rigorosos requisitos de conformidade para o tratamento de dados de vulnerabilidade, enquanto oferece recursos empresariais sem os custos recorrentes de plataformas baseadas em nuvem.
Faraday: principais recursos
Mais de 80 Integrações de Ferramentas
Importa automaticamente e normaliza dados de vulnerabilidade de scanners padrão da indústria e frameworks de teste, eliminando a agregação manual de dados.
Colaboração em Equipe
Espaços de trabalho multiusuário com controle de acesso baseado em função permitem que as equipes de segurança colaborem em avaliações e acompanhem a responsabilidade pela remediação em tempo real.
Priorização de Risco
Mecanismo integrado de pontuação de risco e priorização ajuda as equipes a focar os esforços de remediação nas vulnerabilidades que representam a maior ameaça real.
Relatórios de Conformidade
Modelos de relatório personalizados e trilhas de auditoria ajudam os oficiais de conformidade a demonstrar melhorias na postura de segurança e a satisfazer os requisitos regulatórios.
RESTful API
Uma API REST completa permite a integração com pipelines de CI/CD e ferramentas SIEM, permitindo que as equipes de DevSecOps automatizem o rastreamento de vulnerabilidades em todo o SDLC.
Por que executar Faraday na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.