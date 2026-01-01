Faraday é uma plataforma de gerenciamento de vulnerabilidades de nível empresarial que oferece às equipes de segurança um espaço de trabalho unificado para descobrir, rastrear e corrigir vulnerabilidades em toda a sua infraestrutura. Ela se integra com mais de 80 ferramentas de segurança, importando e normalizando automaticamente dados de varredura de vários scanners e frameworks de teste para que as equipes possam focar na análise em vez da manipulação manual de dados.

Hospedar o Faraday em seu VPS garante que as descobertas de segurança sensíveis e os rastros de auditoria permaneçam sob seu controle total — atendendo a rigorosos requisitos de conformidade para o tratamento de dados de vulnerabilidade, enquanto oferece recursos empresariais sem os custos recorrentes de plataformas baseadas em nuvem.