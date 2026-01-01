Tracktor é uma aplicação web de código aberto para rastreamento de veículos e gestão de frotas, projetada para dar a indivíduos e pequenos negócios visibilidade total sobre seus veículos e ativos. Ela oferece um painel limpo e auto-hospedado para registrar viagens, gerenciar veículos e monitorar a atividade da frota — sem taxas de assinatura ou compartilhamento de dados com terceiros.

Construído em uma pilha Node.js leve com armazenamento SQLite, o Tracktor é fácil de implantar e requer recursos mínimos. Os dados da sua frota permanecem no seu próprio servidor, dando a você controle total sobre acesso, privacidade e retenção. Visitantes de primeira viagem são solicitados a registrar uma conta de administrador, tornando a configuração inicial perfeita.