Implante o Tracktor com instalação em um clique.
Plataforma de rastreamento de veículos e gerenciamento de frotas de código aberto para monitorar seus veículos e ativos em um só lugar.
Escolha um plano VPS para Tracktor
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Tracktor
Tracktor é uma aplicação web de código aberto para rastreamento de veículos e gestão de frotas, projetada para dar a indivíduos e pequenos negócios visibilidade total sobre seus veículos e ativos. Ela oferece um painel limpo e auto-hospedado para registrar viagens, gerenciar veículos e monitorar a atividade da frota — sem taxas de assinatura ou compartilhamento de dados com terceiros.
Construído em uma pilha Node.js leve com armazenamento SQLite, o Tracktor é fácil de implantar e requer recursos mínimos. Os dados da sua frota permanecem no seu próprio servidor, dando a você controle total sobre acesso, privacidade e retenção. Visitantes de primeira viagem são solicitados a registrar uma conta de administrador, tornando a configuração inicial perfeita.
Tracktor: principais recursos
Gerenciamento de veículos
Adicione e organize toda a sua frota em um só lugar, rastreando cada veículo com seu próprio perfil, detalhes e histórico de atividades.
Gravação de percurso
Registre os trajetos com pontos de partida e chegada, distâncias e horários para construir um histórico preciso de uso do veículo e rotas.
Privacidade auto-hospedada
Todos os dados da frota são armazenados no seu próprio servidor — sem serviços de rastreamento de terceiros, sem taxas de assinatura e sem bloqueio de fornecedor.
Armazenamento SQLite leve
Usa SQLite para armazenamento persistente, mantendo a implantação simples e eficiente em recursos, sem a necessidade de um servidor de banco de dados separado.
Autenticação de usuário
A autenticação integrada protege o acesso aos seus dados de frota, com o registro na primeira visita tornando a configuração inicial simples.
Por que executar Tracktor na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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