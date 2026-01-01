Implante o Ghost com um clique.
Plataforma de publicação de código aberto para blogueiros profissionais, newsletters e assinaturas pagas.
Escolha um plano VPS para Ghost
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Ghost
Ghost é um CMS headless totalmente de código aberto, construído em torno das necessidades de editores profissionais. Ao contrário dos sistemas de gerenciamento de conteúdo de uso geral, cada recurso — do editor a newsletters de e-mail nativas e gerenciamento de membros — é projetado especificamente para escritores e criadores online.
Hospedar o Ghost por conta própria no seu VPS significa que você é dono da sua lista de assinantes, controla seu conteúdo e evita taxas por membro e o aprisionamento à plataforma. Com um banco de dados MySQL incluído, seus posts, membros e configurações persistem de forma confiável sem depender de nenhum serviço de terceiros.
Ghost: principais recursos
Assinaturas integradas
Crie níveis de assinatura gratuitos ou pagos com integração nativa do Stripe — nenhum plugin ou serviço extra é necessário.
Newsletters Nativas
Envie newsletters por e-mail diretamente para os assinantes de dentro do Ghost sem conectar uma plataforma de e-mail separada.
Editor moderno
Editor baseado em blocos com incorporações de mídia rica, galerias e injeção de código, projetado para publicação de conteúdo de formato longo.
Headless CMS API
APIs de Conteúdo e Administração permitem entregar conteúdo para qualquer framework de front-end, mantendo o Ghost como back-end.
SEO e agendamento
Otimização de SEO integrada, sitemaps automáticos e agendamento de conteúdo mantêm sua publicação com bom desempenho e organizada.
Por que executar Ghost na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.