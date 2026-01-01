Ghost é um CMS headless totalmente de código aberto, construído em torno das necessidades de editores profissionais. Ao contrário dos sistemas de gerenciamento de conteúdo de uso geral, cada recurso — do editor a newsletters de e-mail nativas e gerenciamento de membros — é projetado especificamente para escritores e criadores online.

Hospedar o Ghost por conta própria no seu VPS significa que você é dono da sua lista de assinantes, controla seu conteúdo e evita taxas por membro e o aprisionamento à plataforma. Com um banco de dados MySQL incluído, seus posts, membros e configurações persistem de forma confiável sem depender de nenhum serviço de terceiros.