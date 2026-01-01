TimescaleDB estende o PostgreSQL com capacidades nativas de séries temporais, empacotando hipertabelas, particionamento automático, agregações contínuas e compressão avançada, além do motor SQL que as equipes já conhecem. Como é PostgreSQL por baixo do capô, cada driver, ORM, ferramenta de BI e extensão existentes — incluindo PostGIS e pg_vector — continua a funcionar sem alterações.

Hospedar o TimescaleDB em seu próprio VPS mantém telemetria de alto volume, fluxos de sensores IoT e dados financeiros de tick sob seu controle, sem precificação por ponto de dados ou taxas de saída. A imagem HA agrupa Patroni e ferramentas comuns do PostgreSQL, oferecendo uma base pronta para produção para cargas de trabalho de métricas, monitoramento e análise.