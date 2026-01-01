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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com TimescaleDB

TimescaleDB estende o PostgreSQL com capacidades nativas de séries temporais, empacotando hipertabelas, particionamento automático, agregações contínuas e compressão avançada, além do motor SQL que as equipes já conhecem. Como é PostgreSQL por baixo do capô, cada driver, ORM, ferramenta de BI e extensão existentes — incluindo PostGIS e pg_vector — continua a funcionar sem alterações.

Hospedar o TimescaleDB em seu próprio VPS mantém telemetria de alto volume, fluxos de sensores IoT e dados financeiros de tick sob seu controle, sem precificação por ponto de dados ou taxas de saída. A imagem HA agrupa Patroni e ferramentas comuns do PostgreSQL, oferecendo uma base pronta para produção para cargas de trabalho de métricas, monitoramento e análise.

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O que você pode criar com {name}

TimescaleDB: principais recursos

Hypertables

Particione automaticamente dados de séries temporais em blocos para inserções e consultas rápidas em escala de bilhões de linhas, sem mudar como você escreve SQL.

Compressão nativa

A compressão orientada a colunas normalmente reduz dados históricos em mais de 90%, cortando os custos de armazenamento e mantendo as linhas recentes rápidas para atualizar e consultar.

Agregados contínuos

Rollups materializados são atualizados incrementalmente em segundo plano, de modo que os dashboards com meses ou anos de dados brutos permanecem responsivos em menos de um segundo.

Compatibilidade completa com PostgreSQL

Funciona com todos os clientes PostgreSQL, ORM e extensões — incluindo PostGIS para dados geoespaciais e pg_vector para embeddings de IA — com zero esforço de migração.

Políticas de retenção de dados

Descarte ou reduza a amostragem de blocos antigos automaticamente em um cronograma, mantendo dados ativos em armazenamento rápido e atendendo aos requisitos de retenção de conformidade.

Por que executar TimescaleDB na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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