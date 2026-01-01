Implante o TimescaleDB com um clique.
Banco de dados de série temporal construído sobre PostgreSQL — combinando a familiaridade do SQL com a escala e a velocidade de um TSDB construído para essa finalidade.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com TimescaleDB
TimescaleDB estende o PostgreSQL com capacidades nativas de séries temporais, empacotando hipertabelas, particionamento automático, agregações contínuas e compressão avançada, além do motor SQL que as equipes já conhecem. Como é PostgreSQL por baixo do capô, cada driver, ORM, ferramenta de BI e extensão existentes — incluindo PostGIS e pg_vector — continua a funcionar sem alterações.
Hospedar o TimescaleDB em seu próprio VPS mantém telemetria de alto volume, fluxos de sensores IoT e dados financeiros de tick sob seu controle, sem precificação por ponto de dados ou taxas de saída. A imagem HA agrupa Patroni e ferramentas comuns do PostgreSQL, oferecendo uma base pronta para produção para cargas de trabalho de métricas, monitoramento e análise.
TimescaleDB: principais recursos
Hypertables
Particione automaticamente dados de séries temporais em blocos para inserções e consultas rápidas em escala de bilhões de linhas, sem mudar como você escreve SQL.
Compressão nativa
A compressão orientada a colunas normalmente reduz dados históricos em mais de 90%, cortando os custos de armazenamento e mantendo as linhas recentes rápidas para atualizar e consultar.
Agregados contínuos
Rollups materializados são atualizados incrementalmente em segundo plano, de modo que os dashboards com meses ou anos de dados brutos permanecem responsivos em menos de um segundo.
Compatibilidade completa com PostgreSQL
Funciona com todos os clientes PostgreSQL, ORM e extensões — incluindo PostGIS para dados geoespaciais e pg_vector para embeddings de IA — com zero esforço de migração.
Políticas de retenção de dados
Descarte ou reduza a amostragem de blocos antigos automaticamente em um cronograma, mantendo dados ativos em armazenamento rápido e atendendo aos requisitos de retenção de conformidade.
Por que executar TimescaleDB na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.