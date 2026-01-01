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O que você pode criar com Grafana Loki

Grafana Loki é um sistema de agregação de logs de código aberto construído pela Grafana Labs que adota a abordagem Prometheus para logs — ele indexa apenas um pequeno conjunto de rótulos de metadados por stream, em vez do conteúdo completo do log, o que mantém os custos de armazenamento e a sobrecarga operacional drasticamente mais baixos do que os bancos de dados de logs tradicionais. Os logs são enviados por agentes como Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit ou Vector e consultados com LogQL.

Este template agrupa o Loki com o Grafana pré-configurado como uma interface de usuário (UI) e pré-provisiona o Loki como a fonte de dados padrão, para que os logs sejam pesquisáveis na visualização Explorar no momento em que a pilha é iniciada. A auto-hospedagem em um VPS mantém os logs de auditoria e de aplicativos sensíveis inteiramente dentro da sua própria infraestrutura, sem taxas de ingestão por GB.

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O que você pode criar com {name}

Grafana Loki: principais recursos

Indexação baseada em campo

Loki indexa apenas um punhado de rótulos de metadados por fluxo de log em vez da carga útil completa, reduzindo o custo de armazenamento e memória em comparação com mecanismos no estilo Elasticsearch.

Linguagem de consulta LogQL

Consultar logs com uma sintaxe inspirada em PromQL que suporta filtragem, análise e extração de métricas para que você possa gerar gráficos de taxas de erro e latência diretamente das linhas de log.

UI do Grafana Integrado

A instância do Grafana incluída vem com o Loki pré-configurado como fonte de dados, pronto para a visualização Explorar, dashboards e alertas unificados desde o primeiro dia.

Ingestão multiagente

Receba logs de Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash e qualquer cliente que se comunique com a API push do Loki para uma coleta flexível em toda a sua infraestrutura.

Alertas unificados

Defina regras de alerta baseadas em LogQL através do Grafana e encaminhe notificações para Slack, PagerDuty, e-mail e webhooks juntamente com seus alertas de métricas existentes.

Armazenamento baseado em sistema de arquivos

O modo padrão de binário único persiste blocos e o índice TSDB para um volume Docker em disco, sem a necessidade de um armazenamento de objetos externo para começar.

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