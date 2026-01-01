Grafana Loki é um sistema de agregação de logs de código aberto construído pela Grafana Labs que adota a abordagem Prometheus para logs — ele indexa apenas um pequeno conjunto de rótulos de metadados por stream, em vez do conteúdo completo do log, o que mantém os custos de armazenamento e a sobrecarga operacional drasticamente mais baixos do que os bancos de dados de logs tradicionais. Os logs são enviados por agentes como Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit ou Vector e consultados com LogQL.

Este template agrupa o Loki com o Grafana pré-configurado como uma interface de usuário (UI) e pré-provisiona o Loki como a fonte de dados padrão, para que os logs sejam pesquisáveis na visualização Explorar no momento em que a pilha é iniciada. A auto-hospedagem em um VPS mantém os logs de auditoria e de aplicativos sensíveis inteiramente dentro da sua própria infraestrutura, sem taxas de ingestão por GB.