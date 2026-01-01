Implante Grafana Loki com instalação em um clique.
Sistema de agregação de logs escalável horizontalmente, inspirado no Prometheus, projetado para indexação econômica de rótulos em vez de texto completo.
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O que você pode criar com Grafana Loki
Grafana Loki é um sistema de agregação de logs de código aberto construído pela Grafana Labs que adota a abordagem Prometheus para logs — ele indexa apenas um pequeno conjunto de rótulos de metadados por stream, em vez do conteúdo completo do log, o que mantém os custos de armazenamento e a sobrecarga operacional drasticamente mais baixos do que os bancos de dados de logs tradicionais. Os logs são enviados por agentes como Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit ou Vector e consultados com LogQL.
Este template agrupa o Loki com o Grafana pré-configurado como uma interface de usuário (UI) e pré-provisiona o Loki como a fonte de dados padrão, para que os logs sejam pesquisáveis na visualização Explorar no momento em que a pilha é iniciada. A auto-hospedagem em um VPS mantém os logs de auditoria e de aplicativos sensíveis inteiramente dentro da sua própria infraestrutura, sem taxas de ingestão por GB.
Grafana Loki: principais recursos
Indexação baseada em campo
Loki indexa apenas um punhado de rótulos de metadados por fluxo de log em vez da carga útil completa, reduzindo o custo de armazenamento e memória em comparação com mecanismos no estilo Elasticsearch.
Linguagem de consulta LogQL
Consultar logs com uma sintaxe inspirada em PromQL que suporta filtragem, análise e extração de métricas para que você possa gerar gráficos de taxas de erro e latência diretamente das linhas de log.
UI do Grafana Integrado
A instância do Grafana incluída vem com o Loki pré-configurado como fonte de dados, pronto para a visualização Explorar, dashboards e alertas unificados desde o primeiro dia.
Ingestão multiagente
Receba logs de Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash e qualquer cliente que se comunique com a API push do Loki para uma coleta flexível em toda a sua infraestrutura.
Alertas unificados
Defina regras de alerta baseadas em LogQL através do Grafana e encaminhe notificações para Slack, PagerDuty, e-mail e webhooks juntamente com seus alertas de métricas existentes.
Armazenamento baseado em sistema de arquivos
O modo padrão de binário único persiste blocos e o índice TSDB para um volume Docker em disco, sem a necessidade de um armazenamento de objetos externo para começar.
Por que executar Grafana Loki na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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