Implante a Evolution API com instalação em um clique.
Gateway da API do WhatsApp Business de código aberto para construir bots, automações e integrações de mensagens com clientes.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Evolution API
A Evolution API é uma plataforma de código aberto que oferece uma API REST abrangente para automação de mensagens do WhatsApp. Construída na biblioteca Baileys, ela permite que desenvolvedores conectem contas do WhatsApp, enviem e recebam mensagens, gerenciem contatos e acionem webhooks para processamento de eventos em tempo real — tudo isso sem as caras taxas da API oficial para conexões que não são da Cloud API.
A auto-hospedagem da Evolution API no seu VPS mantém todos os dados de conversas dos clientes na sua própria infraestrutura, garantindo a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e eliminando os custos por mensagem que tornam os provedores comerciais caros em escala. O banco de dados PostgreSQL e o cache Redis incluídos oferecem persistência confiável e tratamento de mensagens de alto desempenho para cargas de trabalho de produção.
Evolution API: principais recursos
Gerenciamento de Multi-Instâncias
Conecte e gerencie múltiplos números de WhatsApp a partir de uma única implantação, com cada instância isolada e controlável de forma independente via API.
Integrações de Chatbot
Conectores nativos para Typebot, Chatwoot e OpenAI permitem a criação de chatbots sem código e conversas automatizadas com IA no WhatsApp.
Sistema de Eventos Webhook
Webhooks em tempo real entregam eventos de mensagem, conexão e grupo para sua aplicação no momento em que ocorrem, possibilitando respostas automatizadas instantâneas.
Automação de fluxo de trabalho
Compatível com n8n e outras plataformas de automação, permitindo que fluxos de trabalho de mensagens complexos e com várias etapas sejam criados sem código personalizado.
RESTful API
Uma API HTTP/JSON simples com autenticação por código QR facilita a integração de mensagens do WhatsApp em qualquer aplicativo ou serviço.
Por que executar Evolution API na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.