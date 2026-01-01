A Evolution API é uma plataforma de código aberto que oferece uma API REST abrangente para automação de mensagens do WhatsApp. Construída na biblioteca Baileys, ela permite que desenvolvedores conectem contas do WhatsApp, enviem e recebam mensagens, gerenciem contatos e acionem webhooks para processamento de eventos em tempo real — tudo isso sem as caras taxas da API oficial para conexões que não são da Cloud API.

A auto-hospedagem da Evolution API no seu VPS mantém todos os dados de conversas dos clientes na sua própria infraestrutura, garantindo a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e eliminando os custos por mensagem que tornam os provedores comerciais caros em escala. O banco de dados PostgreSQL e o cache Redis incluídos oferecem persistência confiável e tratamento de mensagens de alto desempenho para cargas de trabalho de produção.