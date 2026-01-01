CyberChef é uma poderosa ferramenta de manipulação de dados baseada na web, desenvolvida pela GCHQ, oferecendo mais de 300 operações integradas para criptografia, codificação, compressão, hashing e conversão de formato de dados — tudo através de uma interface intuitiva de arrastar e soltar. O sistema exclusivo de receitas permite encadear múltiplas operações em fluxos de trabalho reutilizáveis e compartilháveis, enquanto o recurso "Magic" detecta automaticamente os tipos de codificação para acelerar a análise.

Como o CyberChef processa tudo no lado do cliente em seu navegador, dados confidenciais nunca saem da sua máquina. Hospedar sua própria instância em um VPS garante que ele esteja sempre disponível para sua equipe, acessível apenas dentro da sua infraestrutura, e livre da dependência de versões hospedadas publicamente — essencial para operações de segurança e fluxos de trabalho de resposta a incidentes que lidam com dados confidenciais.