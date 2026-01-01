Implante CyberChef com um clique.
"Cyber Swiss Army Knife" da GCHQ com mais de 300 operações para codificação, criptografia e análise de dados no navegador.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com CyberChef
CyberChef é uma poderosa ferramenta de manipulação de dados baseada na web, desenvolvida pela GCHQ, oferecendo mais de 300 operações integradas para criptografia, codificação, compressão, hashing e conversão de formato de dados — tudo através de uma interface intuitiva de arrastar e soltar. O sistema exclusivo de receitas permite encadear múltiplas operações em fluxos de trabalho reutilizáveis e compartilháveis, enquanto o recurso "Magic" detecta automaticamente os tipos de codificação para acelerar a análise.
Como o CyberChef processa tudo no lado do cliente em seu navegador, dados confidenciais nunca saem da sua máquina. Hospedar sua própria instância em um VPS garante que ele esteja sempre disponível para sua equipe, acessível apenas dentro da sua infraestrutura, e livre da dependência de versões hospedadas publicamente — essencial para operações de segurança e fluxos de trabalho de resposta a incidentes que lidam com dados confidenciais.
CyberChef: principais recursos
Mais de 300 Operações Integradas
Abrange Base64, AES, hash SHA, regex, análise de IP, compressão e dezenas de outras operações de transformação de dados sem escrever nenhum código.
Encadeamento de Receitas
Encadeie múltiplas operações em receitas reutilizáveis que podem ser salvas e compartilhadas via URL, permitindo fluxos de trabalho de transformação de dados repetíveis e documentados.
Processamento do Lado do Cliente
Todas as operações são executadas inteiramente no navegador — os dados nunca saem da sua máquina, tornando-o seguro para investigações de segurança sensíveis e análises confidenciais.
Detecção Automática Mágica
A operação Magic identifica automaticamente esquemas de codificação desconhecidos e sugere as operações corretas para decodificá-los, acelerando a triagem e a análise.
Depuração de Ponto de Interrupção
Percorra as receitas com pontos de interrupção para inspecionar estados de dados intermediários e solucionar problemas em pipelines de transformação complexos e de várias etapas.
Por que executar CyberChef na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.